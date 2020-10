Hotelirji so si obetali dobro zasedenost, ponekod dežujejo odpovedi rezervacij

Gostinci in frizerji so že minuli teden opozorili na hude posledice tovrstnega omejevanja dejavnosti. Takšni ukrepi po njihovem mnenju vodijo v zaprtje s.p.-jev in izgubo številnih delovnih mest. V enem salonu namreč lahko posluje tudi več različnih samostojnih podjetnikov. Po drugi strani pa se bodo frizerske in kozmetične storitve opravljale v zasebnih prostorih, kjer ne bo nikakršnega nadzora in ustrezne zaščite.

Frizerji in kozmetiki pri OZS pravijo, da ukrep, ki predvideva le eno stranko na prostor, pomeni dodatno gospodarsko škodo, obenem se jim zdi nerazumno, da mora biti v frizerskem salonu, kjer je prostor velik 80m2 ali 165m2 le ena stranka. Tako denimo v salonu v velikosti 200m2, kjer so trije prostori ločeni s pregrado, ne pa z vrati, po mnenju gospodarskega ministrstva ne morejo opravljati dejavnosti z več strankami hkrati, opozarjajo v sporočilu za javnost.

Frizerji in kozmetiki od vlade in pristojnega ministra Zdravka Počivalška zahtevajo milejše omejitve, med drugim, da se odpravi "neživljenjska omejitev ena oseba na prostor". "Zavedamo se resnosti situacije. Obrtniki in podjetniki smo prvi, ki si želimo, da je epidemije čim prej konec. Kljub temu pa ne smemo dovoliti, da gospodarstvo v tem času propade," v sporočilu za javnost poudarja predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh . Prepričani so, da lahko svoje delo nadaljujejo ob spoštovanju navodil NIJZ.

V Termah Olimia so morali zaradi velikega povpraševanja in določenih omejitev pri uporabi bazenov prodajo in sprejemanje rezervacij za krompirjeve počitnice ustaviti že v prvi polovici septembra ter so bili praktično polno zasedeni, so povedali. Pojasnili so, da so v preteklih nekaj dneh prejeli nekaj odpovedi, zdaj pa se jim poraja vprašanje, ali bodo zaradi razglašene epidemije v času krompirjevih počitnic hoteli sploh lahko obratovali v turistične namene. Postregli so še s podatkom, da so gosti med počitnicami nameravali pri njih preživeti tri do štiri dni.

V Thermani Laško so tudi zaradi svojih preventivnih protokolov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom pričakovali 85-odstotno zasedenost. Goste so pričakovali iz celotne Slovenije, pri njih pa bi v povprečju bivali tri dni.

"Zaradi v nedeljo razglašene epidemije in danes sprejetega ukrepa vlade o začasni prepovedi prehajanja meja statističnih regij je treba rezervacije v Termah Zreče in na Rogli za prihodnje obdobje odpovedati. To velja tudi za jesenske počitnice, ki nastopijo konec tega tedna," so za STA povedali v Uniturju.

V Rimskih termah bi bili med jesenskimi počitnicami 90-odstotno zasedeni, lani pa so imeli zapolnjene vse zmogljivosti. Turistične bone bi koristilo okoli 80 odstotkov gostov, ki so sicer nameravali v termah bivati okoli tri dni.

Še naprej je sicer mogoče koristiti rezervacije turističnih namestitev v domači statistični regiji, vendar, kot opozarja Čokl, skorajda nihče ne gre dopustovat v hotel v domači regiji. Tudi tujih gostov je zaradi epidemiološke situacije izjemno malo . "Na papirju so hoteli sicer odprti, vendar zaradi zaprtih meja dejansko ne morejo obratovati," je izpostavil. Poudaril je, da so obratovalni stroški enormni, zato jim verjetno ne bo preostalo drugega, kot da hotele zaprejo.

Kot je za STA povedal direktor Eco hotela Bohinj in lastnik Hotela Sunrose 7 Anže Čokl , so rezervacije kazale polno zasedenost med jesenskimi počitnicami. Odkar je bila uvedena prepoved prehajanja med statističnimi regijami, pa so začele množično prihajati odpovedi rezervacij. Do danes jih je tako ostala le četrtina. Tudi te pa bodo zagotovo odpovedane po današnji odločitvi, da meja statističnih regij ni več mogoče prečkati niti zaradi koriščenja predhodnih turističnih rezervacij, je dodal.

Gorenjski hotelirji, ki so med jesenskimi počitnicami pričakovali dobro zasedenost nočitvenih zmogljivosti, so se znašli v veliki negotovosti. Odpovedi rezervacij so deževale že od prejšnjega tedna, zaradi prepovedi prehajanja meja pa bodo ostali praktično brez gostov in bodo hotele verjetno primorani zapreti.

Želi si, da bi država zagotovila plače delavcem, saj je dejavnost zaradi višje sile praktično onemogočena. V vsakem primeru pa nekaj ljudi tudi v času zaprtih hotelov mora delati, denimo receptor za sprejem in stornacijo rezervacij, pa računovodja in oskrbnik hotela, je pojasnila direktorica bohinjskega hotela Jezero Polonca Noč.

Tudi ona je opozorila, da so obratovalni in fiksni stroški visoki, hotelirji pa poleg tega še čakajo na razpis za povračilo stroškov, ki so jih imeli spomladi."Veliko je odprtih vprašanj in iz dneva v dan moramo sprejemati nove odločitve, saj se pravila stalno spreminjajo. Vsak dan sproti ne vemo, kako naj se obrnemo," je izpostavila Nočeva.

Povedala je, da so imeli za to obdobje v Hotelu Jezeru kar nekaj rezervacij, a so se ljudje že v četrtek prestrašili in jih začeli odpovedovati. Trenutno so zasedeni okoli 15-odstotno. Da bi imeli čim manj obratovalnih stroškov, dele hotela zapirajo, da jih ne ogrevajo, ukinili so tudi a la carte ponudbo, saj ne smejejo sprejemati zunanjih gostov."Prilagajamo se, kolikor se lahko. Težko pa je vedeti, kako iti naprej, koliko ljudi dati na čakanje. Če stroški za plače ne bodo v celoti pokriti s strani države, tega noben hotel ne bo zdržal," je dejala.

Tudi direktor Hotela Ribno Matija Blažič je povedal, da je hotel praktično prazen, saj lahko trenutno potencialnega gosta dobijo zgolj z Gorenjske, ti pa ne prihajajo prenočevat na Bled. "Sedaj vsi delamo z izgubo, saj ne more biti drugače, če ni gostov,"je dejal Blažič. Če hotelov ne bo zaprla država, da jih bodo po njegovih besedah primorani hotelirji sami.

Epidemija posegla tudi v načrte obalnih hotelirjev

Razglasitev epidemije in novi ukrepi so posegli tudi v načrte obalnih turističnih delavcev. Na portoroški destinaciji je bila dinamika rezervacij sob za čas krompirjevih počitnic na lanski ravni, hotelirji pa so si obetali dobro zasedenost. Z novimi omejitvami tudi v obalno-kraški regiji se bo slika bržkone obrnila.

Še prejšnji teden so bili hotelirji v piranski občini, ki velja za turistično najbolj razvito v državi, zelo zadovoljni s potekom rezervacij za obdobje prihajajočih krompirjevih počitnic, je za STA navedla Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož."Dinamika rezervacij je bila na lanski ravni in hotelirji so si obetali neko dobro zasedenost," je pojasnila Šuligojeva. Hoteli verjetno ne bi dosegli polne zasedenosti, ki je tudi sicer v tem času ne dosežejo, je pa vladal optimizem, sploh po informaciji v prejšnjem tednu, da bodo imetniki turističnih rezervacij kljub sprejetim omejitvam lahko prehajali iz rdečih v druge regije.