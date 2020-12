V četrtek nova poostritev ukrepov, prazniki brez omejitev na občine

Po 24. decembru bodo veljala vsa trenutna določila, torej policijska ura in prepoved zbiranja, hkrati pa se ponovno zapira vse, kar se je odprlo prejšnji torek in soboto, torej frizerji, kozmetični saloni, čistilnice, prodajalne z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in tako naprej. Tako naj bi bilo vsaj do ponedeljka, 4. januarja, potem pa je odvisno od epidemiološke slike.

- osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah

Smučati se bo torej dalo, a pozor, še vedno velja, da se med občinami lahko premikate samo znotraj svoje statistične regije, ne morete pa, razen seveda na praznične dneve oziroma ,če sodite med katero od izjem, recimo iti iz Ljubljane v Kranjsko goro ali na Krvavec.

Med prazniki bodo omogočeni obiski v drugih občinah

Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,

– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Začasno je dovoljeno tudi druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, ki so mlajše od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi. Prepovedane so torej prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, v veljavi pa je tudi policijska ura med 21. in 6. uro.