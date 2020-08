Tudi na Hrvaškem si želijo, da se v šolo vrnejo vsi učenci

Slovenska šolska ministrica Simona Kustec je sporočila, da se s 1. septembrom v šole vračajo vsi učenci in dijaki, kar je zagotovo razveselilo tako učitelje in starše, pa tudi šolarje same.Kako zagotoviti šolarjem, da se 7. septembra vrnejo v šolske klopi, pa te dni razpravljajo tudi na Hrvaškem.

Po poročanju hrvaškega Dnevnik.hr, je koordinatorica delovne skupine in namestnica direktorja hrvaškega inštituta za javno zdravje Ivana Pavić Šimetinpojasnila, da je najbolj vprašljivo nadaljevanje pouka za šolarje od 5. do 8. razreda in srednješolcev, ker imajo specifike, ki jih je treba rešiti. Pojasnila je tudi, da bodo starejši šolarji morali nositi zaščitne maske, za učence, ki bodo morali ostati v samoizolaciji pa bodo uredili kombiniran način šolanja.

Šolski minister Radovan Fuchs je dejal, da so spoznali vse posebnosti v šolah in da bodo ukrepi odvisni od zmogljivosti šol. Ponovil je, da je izhodišče, da se vsi otroci začnejo šolati 7. septembra. Fuchs je dodal, da bo načrt šolanja zagotovo pripravljen do 31. avgusta, a upa, da bo to prej.

Naloga delovne skupine je razviti in predlagati ukrepe za začetek novega pedagoškega, šolskega in študijskega leta v zavodih zgodnje in predšolske vzgoje, v šolskih zavodih in v visokošolskih zavodih. Pred srečanjem so udeleženci napovedali, da bodo razmislili o vseh modelih - redni šolski pouk, kombinirani model in spletni pouk. Delovna skupina je svetovalno telo, ki bi moralo pripraviti priporočila do konca avgusta, končno odločitev pa bo sprejel resorni minister. Vse pa bo odvisno od epidemioloških razmer.