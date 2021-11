Furlanija - Julijska krajina kot prva med italijanskimi deželami s strožjimi ukrepi

Po novem je tako vstop v gostinske lokale, gledališča, kinodvorane, muzeje in na stadione dovoljen le s potrdilom o cepljenju proti covidu-19 ali prebolelosti. Osebe, ki ne izpolnjujejo enega od teh pogojev, pa lahko ob predložitvi negativnega testa na novi koronavirus uporabljajo javni prevoz ter obiščejo hotele, telovadnice, fitnese in smučišča, poroča časnik Primorski dnevnik.

V okviru novih ukrepov pa so na prostem znova obvezne zaščitne maske.

Po vsej Italiji bodo sicer od 6. do predvidoma 15. januarja veljali strožji ukrepi, saj bodo necepljeni proti covidu-19 izključeni iz številnih dejavnosti. Pogoj PCT bo od 6. decembra veljal zgolj za javni potniški promet in hotele. Za udeležbo pri družbenih, kulturnih in športih dejavnostih bo veljal pogoj PC.