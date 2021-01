Finančna uprava izvedla tretje nakazilo pomoči samozaposlenim

Mesečni temeljni dohodek je danes prejelo 37.142 upravičencev, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1407 upravičencev. Prvim je finančna uprava izplačala skupaj 47,4 milijona evrov, drugim pa 1,2 milijona evrov. Sredstva so prejeli tisti, ki so vlogo vložili do 31. decembra in so izpolnjevali zakonske pogoje.

Samozaposleni, kmetje in družbeniki so bili do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni že spomladi ob prvi razglasitvi epidemije, vnovič pa jim je to obliko pomoči države ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel 15. oktobra lani.

Za pomoč za obdobje zadnjih treh mesecev leta 2020 v višini 1100 evrov mesečno so lahko zaprosili tisti, ki ob padcu prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov opravljajo dejavnost najmanj od lanskega 1. septembra.

Prvo nakazilo mesečnega temeljnega dohodka je finančna uprava izvedla novembra, naslednje je sledilo decembra in zadnje danes. Skupaj gre za 117,2 milijona evrov.