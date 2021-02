Gana kot prva država prejela cepivo iz pobude Covax

Covax želi do konca leta po vsem svetu dostaviti približno dve milijardi odmerkov cepiv proti covidu-19. Številne bogate države, ki so pred meseci začele s cepljenjem, so se soočile s kritikami, saj so kupile ali naročile več cepiv, kot jih potrebujejo, poroča BBC.

V glavno mesto Gane je tako v sredo prispelo skupno 600.000 odmerkov cepiva AstraZenece, ki so ga proizvedli v indijskem inštitutu Serum. Cepljenja naj bi se tam začela prihodnji teden, pri čemer bodo najprej cepili prednostne skupine, kot so zdravstveni delavci, starejši od 60 let, ljudje z osnovnimi zdravstvenimi težavami in visoki uradniki.

Svetovna zdravstvena organizacija in Otroški sklad Združenih narodov (Unicef) sta v skupni izjavi navedla, da je to pomembna priložnost, ki je "ključna pri odpravi pandemije".

Zahodnoafriška država s 30 milijoni prebivalcev je od začetka pandemije zabeležila več kot 80.700 primerov okužb s koronavirusom in 580 smrti. Zaradi nizke stopnje testiranja je dejansko število okuženih verjetno večje.

Čeprav cepiva proti covidu-19 na splošno niso namenjena otrokom, je v shemo zaradi svojega strokovnega znanja pri nabavi in logistiki dostave cepiv vključen tudi Unicef. Iz Unicefa so tako pojasnili, da je bila Gana za prejem prve serije odmerkov izbrana zato, "ker izpolnjuje pogoje za sprejem cepiva".

Po podatkih WHO se je do zdaj cepljenje proti covidu-19 začelo v manj kot 20 afriških državah. Na črni celini so do zdaj potrdili več kot 3,8 milijona primerov okužbe z novim koronavirusom in več kot 102.000 smrtnih primerov.