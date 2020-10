Gantar: Čim prej bi morali popolnoma ustaviti javno življenje

Problem, ki ga trenutno vidi minister, je, da bodo šele čez deset do 14 dni vedeli, ali bodo ukrepi, ki jih je v zadnjih dneh sprejela vlada, učinkovali. "Za nas bi bilo zelo obremenjujoče, če bi čez 14 dni ugotovili, da sprejeti ukrepi niso zadostovali in bi prišli do točke, ko zdravstvo ne bo več zmoglo zdržati obremenitev. Vsi se bojimo, da bi prišli do točke, ko ne bi več imeli rešitev, zato je danes rešitev zgolj in samo v omejitvi kontaktov," je dejal za Večer.