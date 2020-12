Gantar o (ne)odpiranju trgovin: V tej državi ima življenje še vedno največjo težo

Lahova mu je odgovorila, da TZS podpira vse ukrepe, ki so ciljno usmerjeni in sorazmerni glede na nevarnost širjenja okužbe. " Trgovina vsekakor ni nevarnost za širjenje okužbe. Današnji podatki kažejo 1,4 % okuženih prodajalcev in smatramo, da je tak ukrep, da smo zaprti že več kot en mesec oz. v letošnjem letu 100 dni, in to 80 % slovenske trgovine, je nesorazmerno, povzroča gospodarsko škodo in zelo hude socialne stiske ," je dejala.

Tu je omenil delo na črno. " V prvi liniji bomo sproščali ukrepe pri področjih, kamor ne moremo poseči in predstavljajo majhno nevarnost, ostali pa tudi pridejo na vrsto. Morate se spomniti obdobja, ko smo trepetali nad 40 primerov, ali bomo v rdeči coni. Danes govorimo o številkah, ki so enormne, o smrtih, ki jih je ogromno, in mislim, da si tega ne moremo privoščiti. Ukrepi so zato pač potrebni."

Gantar pa je odgovoril, da vsak nepotreben kontakt poslabšuje današnjo situacijo. "Glede na to, da v zdravstvu ni več rezerve in lahko hitro pridemo do točke, ko ne samo bolniki s covidom-19, ampak tudi ostali bolniki ne bi prišli do zdravljenja, in bi se razmere bistveno poslabšale, si tega pač ne moremo dovoliti. Najprej je treba ustvariti določeno rezervo s spoštovanjem ukrepov, potem pa se strinjam, da so trgovine tiste, kjer je potencialna nevarnost relativno manjša, zato so tudi uvrščene v rdečo cono."

Lahova je Gantarja na tem mestu popravila, da so trgovine uvrščene v oranžno in ne rdečo cono. "Kar nam je nelogično, saj vsa vladna gradiva govorijo o tem, tudi izjava gospe Beovićeve, da trgovine niso leglo okužb."

Na vprašanje, kaj bodo na sestanku sporočili Janši, pa: "Poskušali bomo nekako animirati odločevalce, da ponovno pretehtajo položaj trgovine in nevarnost širjenja okužb in čim hitreje sprostijo trgovinsko dejavnost. Če bomo čakali globoko v december, potem pa je res nevarnost, da se bodo na prodajnih mestih kopičili potrošniki in bo nevarnost okužb večja. Zato menim, da je racionalneje, da se postopno v tej fazi že odločamo za odpiranje trgovin," je še dejala.

Gantar je na koncu pripomnil, da težava ni zdravstvo, pač pa so težave slovenskih državljanov, ki potrebujejo zdravstveni sistem. "To se dogaja v vseh državah, kitična točka je ravno zmogljivost zdravstva in preobremenjenost zdravstvenih delavcev, ki so na robu. Ko damo v ravnovesje vse finančne posledice in težave na eno stran in življenja na drugo, zame nikdar ni bilo in tudi ne bo alternativne rešitve."