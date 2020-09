Gantar pozval k večji dostopnosti zdravnikov, Kacinovo izjavo označil za nesmiselno

Je pa minister ob tem prosil direktorje zavodov in župane, naj skušajo delo organizirati na način, da jih bodo ljudje lahko poklicali. Ministrstvo bo za testiranja ponovno skušalo organizirati mobilne enote, v katerih bi testirali v večjem številu, obenem pa bi na ta način zagotavljali čim bolj normalen potek rednega dela . "Mislim, da to je izvedljivo, a brez pripravljenosti družinskih zdravnikov je to težko izpeljati," je dejal minister.

Na to izjavo se je po srečanju s predstavniki Skupnosti občin Slovenije odzval zdravstveni minister Tomaž Gantar in dejal, da ni ravno smiselna: "Ne vem, kaj govori, ampak dostikrat govori stvari, ki pač ne izpadejo ravno smiselno," je pripomnil.

Nedopustno je, da je tako težko priti do zdravnika, da te napoti na test, je danes dejal vladni govorec Jelko Kacin in dodal, da so na tem področju potrebne spremembe iz danes na jutri. Če ministrstvo za zdravje ne bo zagotovilo dostopnosti do zdravnikov, za to poskrbela vlada, je napovedal.

Koronavirus prizadel sistema, ki sta že sicer najbolj ogrožena: zdravstvenega in področje domov za starejše

Ob vprašanje o prioritetah slovenskega zdravstva in skrajševanju čakalnih vrst je Gantar poudaril, da je covid-19 zadeve poslabšal. Prizadel je namreč dva sistema, ki sta že sicer najbolj ogrožena, zdravstvenega in področje domov za starejše.

Čakalne dobe se rešujejo že vsaj šest let in v tem obdobju so se po besedah ministra podaljšale za desetkrat. Zato je ministrstvo že pripravilo nekaj sprememb, v kratkem bo objavljen tudi razpis, s katerim bodo skušali razširiti opravljanje zdravstvenih storitev na vse tiste, ki imajo dovoljenje za delo, je napovedal.

Nekateri s takšnim načinom sicer niso zadovoljni in govorijo o prelivanju javnih sredstev na raven zasebnih zdravnikov. Toda to je problem in po šestih letih poskusov samo z javnim sektorjem je po besedah Gantarja čas, da angažirajo vse, ki to znajo delati, so usposobljeni, imajo licence in bodo lahko pripomogli k skrajšanju čakalnih dob.

Gantar: Preden začnemo razpravo o novih ukrepih, je treba zagotoviti upoštevanje pravil

Minister je ob tej priložnosti še poudaril, da se je epidemiološka slika v zadnjem obdobju poslabšala praktično po vsem svetu, tudi v državah okoli nas z izjemo Italije. Izkazalo pa se je tudi, da so veljavni ukrepi, če jih ljudje upoštevajo, dovolj učinkoviti. Še preden bi začeli razpravo o novih ukrepih, je torej treba zagotoviti upoštevanje pravil, na drugi strani pa povečati število testiranj in število epidemioloških raziskav, zagotoviti dostopnost in izboljšati nadzor, je povedal Gantar.

Ker se bližamo jeseni in zimi, se bo minister zavzel tudi za čim širše cepljenje starejših proti gripi. V kratkem bodo tako pripravili tudi akcijo osveščanja o tem.