Gantar presenečen, da je svetovalna skupina za covid-19 čez noč spremenila mnenje

Potem ko je vlada v nedeljo sklenila, da bo od jutri do 23. decembra v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice, v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko in z naloženo aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom pa bo mogoče prehajati tudi meje občine, je zdravstveni minister Tomaž Gantarpovedal, da ga je stališče strokovne skupine, ki se je spremenilo praktično v enem dnevu, presenetilo.

"Do zdaj sem podpiral njihova stališča in tudi tokrat sem jim sledil – ob tem, da imam tudi sam številne pomisleke glede na to sproščanje, ki se zaključi 23. decembra. Iskreno upam, da bodo ljudje v tem obdobju spoštovali vse ukrepe, kar govorimo že ves čas. Kot veste, dodatnih rezerv v zdravstvenem sistemu ni. Vedno se da še kaj narediti, vedno se da najti še kakšno posteljo, je pa res, da zdravstvo v tem trenutku ne more sprejemati večjega števila dodatnih bolnikov."Predvsem so ozko grlo intenzivne posteljein pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra, je opozoril.

Po njegovih besedah je na mestu razmislek, kako naprej sodelovati s strokovno skupino. "Napovedal sem preoblikovanje in zdaj se na nek način zgodba ponavlja – podobne težave smo imeli pri hitrih testih, kjer se je mnenje, tudi na strani stroke, prehitro spreminjalo. Na mestu je, da se ekipa prevetri in se v ospredje postavi del, ki je trenutno pomembnejši, to je sama epidemija."