Janša: Če cepivo ne bo v kratkem dostopno v večjih količinah, verjetno sledi vsesplošno testiranje

Zdravstveni minister Tomaž Gantar upa, da bomo z ukrepi, ki so začeli veljati v tem tednu, uspeli prevesiti krivuljo okužb navzdol. S tem pa bi lahko začeli s premišljenim sproščanjem ukrepom, ki pa ne bo obsežno. Prednost pri tem imajo vrtci in šole, je potrdil. Premier Janša je na zasedanju Evropskega sveta medtem dejal, da bomo verjetno v Sloveniji, če cepivo še ne bo v kratkem dostopno v večjih količinah, izvedli vsesplošno testiranje po vzoru Slovaške.

Slovenija se je v tem tednu znašla na samem evropskem vrhu glede smrtnosti zaradi covida-19 na 100.000 prebivalcev. Zgolj v sredo in ponedeljek je umrlo po 45 ljudi, v torek dva manj."Če gledamo smrtnost v enem mesecu ali 14 dneh, je lahko danes ena drugič druga država na vrhu. Dejstvo je, da je bila Slovenija v drugi val epidemija z vso močjo potisnjena med prvimi. Razlogov za to je več, poletje, počitnice, številni prehodi meje preko vsakega vikenda... Zdaj vidimo, da nam sledijo druge države oziroma, da nas tudi naše sosede prehitevajo,"je v oddaji 24UR ZVEČER dejal minister za zdravje Tomaž Gantar. Kar sicer ni izgovor, priznava Gantar in dodaja, da so problem predvsem okužbe v domovih za starejše, kjer se virus v zadnjih dneh hitro širi. "Prihaja do številnih okužb med zaposlenimi in tudi med oskrbovanci. Ko se pojavita v naši populaciji, glede na velikost, eno ali dve žarišči, potem je krivulja, če gledamo na prebivalstvo, bistveno višja."

icon-expand Okužbe v domovih so v porastu. FOTO: Shutterstock

Zaradi porasta okužb v domovih so se odločili za testiranje vseh zaposlenih in oskrbovancev, "poskušali bomo to narediti tedensko, da lahko prekinemo ta začarani krog", pravi minister. "Žal pri kadrih ne moremo veliko pomagati, glede na to, da je tudi zdravstveni sistem izjemno obremenjen. Je pa testiranje, in na podlagi tega iskanje stikov, ključna rešitev, ki jo uporabljajo vse države." Včeraj je vlada po pričakovanjih za teden dni je podaljšala prepoved ponujanja blaga in storitev potrošnikom ter kulturne in kinematografske storitve. Začasno so ustavljeni roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, za 14 dni pa se podaljša tudi ukrep, ki zapoveduje namestitev razkužilnikov v večstanovanjskih stavbah.

Prihodnji četrtek pa bo znova odločala, kako naprej. Minister Gantar je pretekli teden ob napovedi novega lockdowna optimistično napovedoval, da bodo ukrepi veljali le 14 dni."Sledili bomo podatkom v naslednjih dneh. Še vedno verjamem, da teh nekaj dni z visokimi številkami res sovpada z martinovanjem. Tudi spremljanje podatkov krajevno s tem sovpada. Krivulja se je do neke mere sploščila. Še vedno upam, da bomo, tudi z ukrepi, ki veljajo šele od tega tedna, krivuljo prevesili navzdol,"pravi Gantar. Dodaja, da bo sicer potrebno zelo premišljeno sproščanje ukrepov, nikakor pa ne obsežno. Prednost imajo po Gantarjevih besedah vrtci in šole, predvsem nižji razredi. Janša: Če cepivo ne bo kmalu dostopno v večjih količinah, bomo izvedli vsesplošno testiranje Premier Janez Janša se je včeraj udeležil virtualnega zasedanja Evropskega sveta, na katerem so voditelji članic EU razpravljali o situaciji covida-19 v EU, predvsem o svežnju za spoprijemanje Evrope z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije, potem ko sta Madžarska in Poljska na začetku tedna blokirali bistvena dela tega svežnja.

icon-expand Janša na virtualnem zasedanju Evropskega sveta FOTO: Kabinet predsednika vlade

Janša, katerega pismo opogojevanje evropskih sredstev z vladavino prava in domnevno ukradenih volitvah leta 2014 še vedno odmeva, je predstavil tudi stanje v Sloveniji. Poudaril je, da smo v Sloveniji začeli uvajati hitre teste, pripravljamo tudi nacionalni program cepljenja. "Za načrtovanje ukrepov in tudi za učinek na splošno občutje v javnosti so zelo pomembne zanesljive napovedi glede tega, kdaj bo cepivo na razpolago in kdaj bo dostopno v večjih količinah. Če v večjih količinah še ne bo tako kmalu dostopno, bo verjetno tudi Slovenija izvedla vsesplošno testiranje, podobno kot Slovaška, da bi na tej podlagi skušala z usmerjenimi ukrepi čim bolj omejiti in ustaviti epidemijo,"so v kabinetu predsednika vlade zapisali v sporočilu za javnost.