Gantarjeve optimistične napovedi: Začetek cepljenja v drugi polovici decembra

Gantar je povedal, da bomo seveda prvo cepili najbolj ogrožene: to so oskrbovanci domov za starejše, pa zdravstveni delavci in kronični bolniki. Kot so zapisali na Ministrstvu za zdravje, bo v prvih mesecih poglavitna naloga najbolj racionalna porazdelitev zalog cepiva.

Strokovne skupine, tako v Sloveniji kot na ravni EU, so ocenile, da bi bila potrebna 60-odstotna precepljenost, če želimo normalizacijo življenja in dela.

Prednostna razvrstitev in posebna priporočila glede cepiv bodo vključena v strategijo, ko bodo znane podrobnosti o posameznih proizvodih, kot so posebnosti in značilnosti cepiva, ocena njegove učinkovitosti in njegovih koristi za specifične skupine ter zahteve glede shranjevanja in dobavne verige.

Slovenija bo uporabila Evropske matematične modele ali razvila svoje modele za načrtovanje povpraševanja in ukrepov v zvezi s cepivi. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni že pripravlja matematični model, ki bo državam članicam pomagal sprejemati odločitve pri načrtovanju uvedbe cepiv proti covidu-19.