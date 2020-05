Gasilska mavrica združila obe Gorici

Mavrica so na Trgu Evropa, ki povezuje obe Gorici, ustvarili poklicni gasilci z obeh strani meje. Ustvarili so jo kot simbol upanja v času epidemije koronavirusa ter v znak prijateljstva med dvema mestoma, ki vse bolj postajata eno. "S tem so obenem simbolizirali skupno upravljanje goriškega somestja. Mesti ga namreč potrebujeta tudi v kriznih situacijah, saj v praksi delujeta kot enotno urbano območje," so ob dogodku zapisali na Mestni občini Nova Gorica. Kot primer zglednega sodelovanja so izpostavili prav gasilce, ki so že desetletja povezani v stalni koordinaciji, za seboj pa imajo že veliko skupnih reševalnih akcij.

Da gasilci ne poznajo meja, je poudaril tudi poveljnik Gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin: "Novogoriški in goriški gasilci sodelujemo v somestju, v katerem je življenje zelo prepleteno in vedno priskočimo na pomoč. Z današnjim simboličnim dejanjem smo pokazali povezanost, saj v poslanstvu gasilcev ni ločevanja." Direktor Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilske enote Nova Gorica Aleš Markočičpa je povedal, da imajo z italijanskim gasilci sprejet protokol za obojestransko pomoč v primeru nesreč: "Tudi v času epidemije smo si obljubili pomoč, čim bi bila življenja ljudi na eni ali drugi strani meje ogrožena."

Gasilci so današnjo akcijo poimenovali "Narazen, a vedno skupaj".