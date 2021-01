Iniciativa Zahtevamo šolo ministrici: Naša izobrazba in razvoj stagnirata

Trditev, da lahko pouk na daljavo ustrezno nadomesti klasičnega, je po njihovih besedah laž, kar lahko potrdijo številna pričevanja tako šolarjev in dijakov kot tudi pedagoških delavcev. "Žrtvovanje mlade generacije za rešitev trenutne krize ni sprejemljiva rešitev. Zdaj je že jasno, da šole niso glavni vir okužb in da mladi nismo rizična skupina."

"Naša izobrazba in razvoj stagnirata. Nimamo časa, da bi čakali na umiritev okužb, ker nam svet v obdobju, ki bo sledilo, ne bo prizanašal – dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno. Od nas zahtevate, da v celoti izpolnimo svoje dolžnosti, vi pa svojih ne: naša odgovornost je, da si pridobimo ustrezno izobrazbo za samostojno in odgovorno življenje, vaša pa, da nam to zagotovite – to vam nalaga 57. člen Ustave Republike Slovenije ," so zapisali.

Šolarji od ministrice Simone Kustec zahtevajo, da še enkrat pretehta svoje odločitve in najde rešitev, da lahko šola spet postane vir učenja in znanja.

Zaradi našega znanja in izobrazbe, zaradi našega psihofizičnega razvoja in družbene aktivnosti, zaradi profesorjev in vzgojiteljev, zaradi naše mladosti, prihodnosti in sedanjosti ter zaradi prihodnosti družbe in države, ki ju bomo prejeli iz vaših rok, zahtevamo, da se šolanje uredi na ustreznejši način, pozivajo.

Od ministrice zahtevajo, da še enkrat pretehta svoje odločitve in najde rešitev, da lahko šola spet postane vir učenja in znanja, ne pa samo stranska aktivnost, ki jo lahko prekine že slaba internetna povezava. "Hkrati pozivamo vse družbeno odgovorne posameznike in organizacije, da se nam pridružijo v zahtevi politikom, naj spremenijo ukrepe, povezane s šolanjem na daljavo, in s tem v celoti izpolnijo svojo dolžnost, ki je varovanje in skrb za vse državljane Republike Slovenije, tudi tiste, ki še nimamo volilne pravice," so še dodali.

Kot pravijo, v naslednjem tednu načrtujejo vzpostavitev dialoga z ministrico, ki ji bodo predstavili zahteve slovenskih dijakov in šolarjev. "Če za naše zahteve ministrstvo in vlada ne bodo imeli posluha, bomo ukrepali v obliki štrajka," so napovedali.

Številne razloge za ponovno odprtje šol so našteli v spodnjem videoposnetku, vse, ki se strinjajo z njimi, pa vabijo k podpisu peticije.