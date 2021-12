Ginekolog Merlo: Medicina ni neko šalabajzerstvo

"Skratka, zdravniki pomagamo na drugih področju, bomo pomagali tudi, če bodo komplikacije in podobno. Nekaj komplikacij je vedno na vseh področjih. Medicina ni matematika. Z enim nesrečnim slučajem ne moremo mi posplošiti, zdaj pa je to anticepilsko področje. To ni prava pot," je prepričan.

Aleksander Merlo , priznani specialist ginekolog in porodničar ter dolgoletni vodja postojnske porodnišnice, ki je bil leta 2019 izbran tudi za ginekologa leta, v apelu prosi ljudi, naj resno razmislijo in zaupajo zdravstvenim delavcem.

Verjame, da bodo zdravniki še bolj pozorni pri rizičnih skupinah, uporabnicah zdravil. "Ampak vse delamo v korist naših pacientov, ljudi in ne vidim razloga za paniko, omalovaževanje teh zadev, ki jih medicina nadgrajuje, študira in podobno. Tako da to ni neko šalabajzerstvo. Absolutno apeliram: Cepljenje je zdaj trenutno edina rešitev."

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po torkovih podatkih vlade cepljenih 1.230.177 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.148.063 ljudi oz. 54 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 290.137 ljudi, kažejo podatki vlade.