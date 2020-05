Glasbeniki v težkem položaju: koncertov ni, do državne pomoči večinoma neupravičeni

V času covida-19, ko so ukrepi povzročali tesnobo, so nas v boljšo voljo spravljali glasbeniki. Ti pa so zdaj v težkem položaju, koncertov ni in jih še ne bo, kar pomeni, da tudi prihodkov ni in jih ne bo, njihovi statusi pa jim državne pomoči večinoma ne zagotavljajo.

"Obstajajo ljudje, ki so finančno manj likvidni kot jaz, ki živijo izključno od nastopov, ki si ne upajo glasno povedati, kaj in kako, saj je ogrožena njihova lastna eksistenca."To je zapis Rebeke Dremelj, ob tem, ko je spomnila, da so tako ona kot mnoga druga znana slovenska imena pomagala pri osveščanju Slovencev o epidemiji, tudi na poziv vlade Republike Slovenije. Bo zdaj država stopila naproti tudi njim? Sezona se je že začela, prepovedi zbiranja se sproščajo, a velikih dogodkov tudi ob najboljših scenarijih ne bo še nekaj mesecev.

icon-expand Izguba v industriji srečanj je 'ogromna'. FOTO: Shutterstock

Agencije, prizorišča, izvajalci, snemalci, fotografi ... Seznam ljudi, ki delajo za tako imenovano industrijo srečanj, je dolg za okoli 20.000 imen. Po oceni direktorja Kongresnega urada Slovenije Mihe Kovačiča, ta prinese letno za okoli 270 milijonov evrov. A ti so se zdesetkali, saj bi morala biti sezona dogodkov že v polnem teku, a gre za industrijo, kjer je pogoj za uspešno delovanje prav zbiranje ljudi, zato so bili prvi, ki so z delom končali. In bodo praktično zadnji, ki bodo znova začeli. Nipke, na primer, je imel zadnji koncert februarja, za prvi nastop pa upa, da bo prihodnji mesec. Fotograf, najbolj znan pod imenom Piksi dela predvsem v klubih, na konferencah, družabnih dogodkih. Konec aprila nam je zaupal, kako poteka poslovanje v času epidemije. "Ta in prejšnji mesec sem delal po enkrat. Če bi to lahko ovrednotili, sem na 0,1 odstotku zaslužka prejšnjih mesecev," pravi. "Če bi bilo v normalnem delovnem toku, bi bilo skladišče prazno. Z ekipo bi bili na projektih, zdaj pa čaka ...," pa razlaga Boštjan Matko, direktor in lastnik podjetja Hiša vizij, ki opremlja in poskrbi za podobo družabnih dogodkov. Letno lahko naredijo tudi 600 dogodkov, v visoki sezoni, kar je praktično zdaj, po 40 na mesec. Dozdajšnjo izgubo ocenjujejo na od 250- do 300.000 evrov. Kdaj bo njihov prvi dogodek, kdaj bodo začeli delati, trenutno ne znajo povedati tudi ne v podjetju Prozvok, ki postavlja odre za največje prireditve po vsej državi. Tudi če bi zdaj sprostili ukrep prepovedi zbiranja večjega števila ljudi, je prirejanje večjih dogodkov še za nekaj mesecev izgubljeno. "Imamo vsaj od tri do šest mesecev, da jih prodamo," razlaga Martin Cvetko. Organizatorji vedo, da ko se bo dogodek organiziral, bodo ljudje prestrašeni in jih ne bo veliko. Organizatorji bi se zato lahko odločili, da bodo dogodke prestavil na naslednje leto, pa pravijo v podjetju Mobilplac, kjer postavljajo prireditvene šotore. Kot dodajajo, so praktično že izgubili tudi poročno sezono.

Prvi predlog vladi je bil, da se jim možnost čakanja na delo podaljša še za šest mesecev, s tretjim paketom pomoči pa bi jim to omogočili za mesec junij. "Za vsako pomoč smo hvaležni, ampak želimo si delati; kar se nam pomaga, je podaljševanje agonije," poudarjajo v Hiši vizij.