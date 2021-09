Glavni odbor Sviza na izredni seji o vprašanjih cepljenja in testiranja

Ob 10. uri se je začela izredna seja glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se bodo članice in člani tega najvišjega organa odločanja vnovič opredeljevali do vprašanj cepljenja, testiranja in zagotavljanja zdravstveno-varnostnih ukrepov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter zavodih s področja kulture in raziskovalne dejavnosti.

Za ponovno razpravo so se odločili v luči vseh novosti in uveljavljenih sprememb v zadnjih tednih. Razpravljali bodo še o vladnem predlogu spremembe ureditve dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije.

Glavni odbor sindikata je sicer že v začetku januarja sprejel sklep glede cepljenja proti covidu-19 in z njim takrat seznanil svoje članstvo. "Stališče stroke je, da je cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki naj temelji na prostovoljni odločitvi posameznika."