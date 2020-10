Glavni švedski epidemiolog: Čredna imunost ne izbriše bolezni, pristop ni etičen

Anders Tegnell je epidemiolog na čelu švedskega boja proti novemu koronavirusu. Ubral je kontroverzni "lahki" pristop k obvladovanju krize, ki pa je še vedno predmet debate, prav tako so učinki slabši od pričakovanih. Vseeno doma uživa zaupanje, marsikdo po Evropi, ki se je znašla sredi novega vala zapiranj, pa ga postavlja za zgled. Tudi z interpretacijami ukrepov, ki niso povsem pravilne.

V intervjuju za nemški Die Zeit je tako ta teden ponovno zanikal, da Švedska s svojo strategijo tlakuje pot čredni imunosti - kar trdijo številni podporniki švedskega pristopa, predvsem na družbenih omrežjih.

Čredna imunost se je pred pandemijo novega koronavirusa večinoma nanašala na stanje, ki se vzpostavi po primerni precepljenosti. S pojavom virusa pa nekateri trdijo, da je virusu najbolje pustiti prosto pot med populacijo, brez omejevalnih ukrepov, s čimer naj bi dosegli "čredno imunost". Nekateri k temu sicer dodajajo, da bi bilo treba v procesu zaščititi najranljivejše - starejše.

Strokovne in etične dileme

Ideja je nedvomno kontroverzna. Prvič, ker bi bilo ranljive težko zaščititi, drugič, ker sploh ni jasno, kako dolgo imunost na ponovno okužbo traja in tretjič - premalo vemo o dolgoročnih posledicah okužbe z novim koronavirusom, kar bi ljudi izpostavilo neznanemu tveganju z neznanimi posledicami.

S tem se strinja tudi Tegnell, ki pravi, da čredna imunost ni del švedske strategije, prav tako "stremeti k čredni imunosti ni ne netično ne kakor koli drugače opravičljivo".

"Poleg tega v zgodovini nimamo nobene bolezni, ki bi jo povsem uničili s čredno imunostjo brez cepiva in tudi pri covid-19 to ne bo šlo,"nadaljuje strokovnjak.

"Čeprav mladi praviloma zbolijo za blažjo obliko in bolj redko umrejo, se to še vedno lahko zgodi. To kar sprejeti torej ni dobro z vidika javnega zdravja," še meni.

Proti vse bolj opevani čredni imunosti - še posebej na družbenih omrežjih - zadnje dni opozarja vse več strokovnjakov - od WHO do vodje programa za odziv na zdravstvene krize pri ZN Mika Ryana, ki je, kot poroča Newsweek, opozoril, da so "tovornjaki s hladilniki, ki pred bolnišnicami, ki prevzemajo trupla, realnost tega, kaj se zgodi, če virusu pustimo prosto pot".

Da je čredna imunost "nesprejemljiva pot", je te dni opozoril tudi glavni ameriški epidemiolog Anthony Fauci."Se zavedate, koliko ljudi bi umrlo, preden pridemo do tja?" se je vprašal.

Da še nikoli v zgodovini pandemij čredne imunosti niso uporabili kot strategije pa je te dni opozoril tudi prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tudi Švedska se približuje trenutku, ko bo zdravstveni sistem preobremenjen

Nova hitra rast okužb je sicer Švedsko nekoliko presenetila. Je pa njihova agencija za javno zdravje ocenila, da je jesenske številne okuženih nehvaležno primerjati s spomladanskimi, saj so takrat testirali manj.

A Švede začenja skrbeti nekaj drugega. "Začenjamo se približevati maksimumu, ki ga naš zdravstveni sistem lahko prenese," opozarja Tegnell po poročanju ABC. "Skupaj lahko, tako kot smo spomladi, spet zravnamo krivuljo in preprečimo pritisk na zdravstvo," je pozval Švede.

Tudi na Švedskem namreč imajo ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Le da so to tam "priporočila". Priporočena je okrepljena higiena, omejeno druženje, v krajih, kjer je največ okužb, so ljudi pozvali, naj se izogibajo zadrževanju v prostorih kot so trgovine ali telovadnice.

Število žrtev novega koronavirusa se na Švedskem sicer bliža številki 6.000, kar je največ v regiji.