Gledališča in kinematografi zaenkrat večinoma ostajajo zaprti: 'Pogoji so neživljenjski'

Direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana in predsednik Kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčanjepovedal, da glede na to, da aktualni odlok velja le do 2. maja, ne pričakuje sprememb pri aktivnostih gledališč. Kolikor je pridobil informacij pri svojih kolegih, bodo gledališča ostala zaprta, ponekod so se v času prvomajskih počitnic odločili za kolektivni dopust.

V gledališčih neučakani in se pripravljajo na odprtje

V odloku piše, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev, omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oz. več uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset. Kot je povedal Korenčan, ob tem v gledališčih ugotavljajo, da je to zelo neživljenjska zahteva in da nikjer ne pridejo do nekih normalnih številk.

V gledališčih so sicer po Korenčanovih besedah neučakani in se pripravljajo na odprtje, a to ne gre z danes na jutri, poleg tega od ministrstva niso prejeli podrobnejših navodil, kako naj bi to potekalo, predvsem pa računajo na nekoliko bolj življenjske pogoje. Obisk gledališč je po njihovem mnenju varna dejavnost, saj v jesenskem času, ko so bila odprta, niso zabeležili nobene okužbe.