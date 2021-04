Glede domnevno spornih nabav zaščitne opreme zaslišali tudi Poklukarja

Nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana in aktualni minister za zdravjeJanez Poklukar je na današnjem zaslišanju v zvezi z dobavo zaščitne opreme v prvem valu epidemije bolezni covid-19 lansko pomlad povedal, da so se najprej sami lotili nabave zaščitne opreme in jo kupovali do 18. marca, ko so prejeli dopis ministrstva, da bo to prevzel zavod za blagovne rezerve. Ker so bili dobavni roku dolgi in so jim zelo primanjkovale maske tipa FFP2 in FFP3, so v nekem trenutku preklicali vsa podjetja v Sloveniji, ki pri delu uporabljajo tovrstne maske, da so se dogovorili za donacije, s katerimi so lahko pokrili obdobje do dobave.

Takrat so namreč imeli še za teden varovalne opreme, poleg tega so jih konec februarja začeli stalni dobavitelji obveščati, da ne morejo zagotavljati dobav in jih tudi niso.

Poraba zaščitne opreme se jim je tudi močno povečala, denimo v letu 2019 so porabili dva milijona kirurških mask, samo marca 2020 pa 450.000.

Prvo pošiljko opreme so iz blagovnih rezerv prejeli konec februarja. Opreme pri svojih zaposlenih niso fizično omejevali, so pa morali delati z njo racionalno, je povedal Poklukar. Kot je dejal, je takratni minister za zdravje Aleš Šabeder skušal situacijo, ki jo je podedoval iz prejšnjih obdobij, korektno peljati in je tudi želel podatke o zalogah po bolnišnicah itd. Kot je dejal Poklukar, Šabeder čez noč ni mogel obrniti položaja, saj denimo redni postopki dobav trajajo 40 dni.

So se pa na UKC v dneh pred odločitvijo vlade, da priskrbi opremo za javne zavode, iz "čiste previdnosti" odločili, da naročijo za šest mesecev varovalne opreme, antibiotikov in drugih nujnih stvari, ter dodatnih 30 odstotkov teh potreb, je pojasnil Poklukar.

Parlamentarna preiskava, ki jo je DZ odredil na zahtevo koalicije, se sicer večinoma nanaša na obdobje pred nastopom vlade Janeza Janše oziroma do razglasitve epidemije koronavirusa 12. marca 2020. V sklopu preiskave so že v torek zaslišali šest direktorjev bolnišnic.