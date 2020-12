Množična druženja na Hrvaškem, pozivi policije neuslišani

Prebivalci Zadra se vasakoletno na predbožični dan zbirajo v predmestju Varoš. Tudi letošnja epidemija in širjenje okužb z novim koronavirusom jih ni odvrnila od tega, da so se ponovno zbrali v precej velikem številu. Kot poročajo hrvaški mediji, se jih je zbralo več kot 100.

Zaradi velike gneče in neupoštevanja sprejetih zaščitnih ukrepov ukrepov, je poskušala posredovati tudi policija. Vendar kot poroča portal 24sata.hr, policistom ni uspelo prepričati množice, naj se razide. Policija je tudi na Reki prebivalce (neuspešno) prepričevala, naj upoštevajo epidemiološke ukrepe. Kot poroča Riportal, so se velike skupine prebivalcev zbirale na tersah lokalov, ki imajo dovoljenje za obratovanje. Hrvaški mediji še pišejo, da so bili pozivi policistov precej neuspešni, saj so se ljudje sicer začasno razšli, nato pa znova nadaljevali druženje na neki drugih lokaciji.

Veliko ljudi se je zbralo tudi na Cvetnem trgu v središču hrvaške prestolnice.