Velika gneča pred cepilnim centrom, večina prišla po tretji odmerek

Pred Zdravstvenim domom Ljubljana (ZDL) se že od jutranjih ur vije dolga vrsta čakajočih. V prostorih na Metelkovi so zjutraj najprej za naročene paciente izvedli sočasno cepljenje proti covidu-19 in gripi, nato pa se je ob 9. uri odprl še štiriurni prosto dostopni termin za cepljenje proti covidu, kjer sta danes na voljo cepivi proizvajalcev Pfizer in Moderna. Zaradi povečanega zanimanja so iz ZDL sporočili, da bodo do konca tedna na voljo še dodatni termini za cepljenje.

Cepljenje še vedno ostaja ključno v boju z epidemijo, je na dopoldanski novinarski konferenci poudarila vladna govorka Maja Bratuša. Navedla je, da je v državi je trenutno polno cepljenih 63 odstotkov, starejših od 18 let, oziroma 74 odstotkov, starejših od 50 let. Do danes pa je bilo 51.530 ljudi cepljenih tudi že s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19, je dodala.

Tudi večina v vrsti na Metelkovi je bila takih, ki so že bili polno cepljeni, zdaj pa so prišli še po tretji odmerek, ki zaščito še okrepi, so nam pojasnili čakajoči. Precejšnja gneča je sicer na drugi strani ceste, kjer poteka testiranje na novi koronavirus.

Cepljenje ves teden Na spletni strani ZDL pa so zaradi velikega zanimanja objavili še dodatne termine za cepljenje. V četrtek in petek bodo v prosto dostopnem terminu med 9.00 in 13.00 cepili s Pfizerjevim cepivom, v petek bo hkrati na voljo tudi cepivo Moderne. Za naročene paciente bosta na voljo še popoldanska termina med 13.00 in 16.00 ter 17.00 in 19.30. Naročeni pacienti pa se bodo lahko na Metelkovi oglasili tudi ob koncu tedna, ko bodo odmerki Pfizerja na voljo med 7.00 in 10.00 ter 11.00 in 13.00. Naročanje je mogoče prek povezave na spletni strani ljubljanskega zdravstvenega doma.

Vrsta čakajočih je tudi pred mariborskim zdravstvenim domom Adolfa Drolca. Tam so dopoldne 27 ljudi cepili s prvim in 33 z drugim odmerkom, kar 165 pa jih je prišlo po tretji odmerek cepiva proti covidu-19. V Ulici talcev bodo brez predhodnega naročanja cepili tudi v četrtek in petek, ponujajo pa možnost izbire med cepivi Pfizer, Moderna in AstraZeneca.

