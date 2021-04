Gneča pred cepilnim centrom zaradi neupoštevanja terminov cepljenja in tehničnih težav

Na Gospodarskem razstavišču Zdravstveni dom Ljubljana danes cepi starejše od 70 let. Ker se nekateri niso držali svojih terminov za cepljenje, nato pa so sledile še tehnične težave, je pred cepilnim centrom nastala nepopisna gneča.

V Ljubljani, kjer cepljenje poteka na Gospodarskem razstavišču, so se danes dopoldne vile dolge vrste starostnikov, ki so čakali na odmerek cepiva proti covidu-19. Tokrat so bili na vrsti starejši od 70 let. Kot so pojasnili v ZD Ljubljana, gre v tem primeru za populacijo, ki pogosto prihaja časovno bistveno prej od predvidenega termina za cepljenje. Poleg tega je ZD Ljubljana zagodel tudi informacijski sistem, saj je v določenem časovnem obdobju (med 7.00 in 9.30) podvojeval naročanje pacientov ob istem terminu. Tja so poslali dodatne cepilne ekipe in administrativni kader, da so cepljenje pospešili. Čakalne vrste po 11. uri ni bilo več, zatrjujejo v zdravstvenem domu. Poudarili so, da bodo preverili razlog za tehnično težavo in ustrezno ukrepali.

Za neljubi dogodek, ki se jim je zgodil prvič, odkar izvajajo cepljenje in množično testiranje, se iskreno opravičujejo. Opozorili so, da se morajo vsi, ki so naročeni na cepljenje, držati terminov, saj lahko sicer nastane gneča. V tem tednu v Ljubljani sicer cepijo tudi posebej ranljive kronične bolnike, zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ter zdravstvene delavce in sodelavce. S prihodnjim tednom pa bodo na vrsto prišli tudi starejši od 60 let.

V prihodnjem tednu cepivo za vse, starejše od 60 let V skladu z novimi priporočili NIJZ bo cepljenje proti covidu-19 v naslednjih treh tednih osredotočeno le na osebe, stare 60 let in več, da bi zaščitili najranljivejše skupine. V tem času pa bodo analizirali podatke o morebitnih neželenih učinkih cepiva AstraZenece pri mlajši populaciji. V prihodnjem tednu bosta predvidoma v Slovenijo prišli dve pošiljki cepiv proti covidu-19, skupaj skoraj 53.000 odmerkov, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Tako bodo v prihodnjem tednu cepili vse, starejše od 60 let. V prihodnjem tednu bo NIJZ tako izdal cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne za druge odmerke starejših od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike. Prav tako bodo s Pfizerjevim cepivom cepili osebe, stare od 65 do 69 let. Na voljo ga bo za okoli 47 odstotkov naročil, nekaj cepiva Moderne nameravajo razdelili v večje regijske cepilne centre. Poleg tega pa lahko NIJZ za prihodnji teden izda odmerke AstraZenece za vsa naročila, ki so prišla za celjenje oseb, starih od 60 do 64 let. Izvajalce cepljenja pa bodo še enkrat opozorili, da lahko cepivo AstraZeneca dodatno naročijo za starostno skupino od 65 do 69 let za tiste osebe, ki bi želele cepljenje opraviti čim prej. V četrtek je namreč v Slovenijo prišla pošiljka s 45.600 odmerki cepiva AstraZenece, v sredo pričakujejo 40.950 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, v prihodnjem tednu je predvidena tudi dobava cepiva Moderne, in sicer 12.000 odmerkov. Na NIJZ so pojasnili, da bodo cepivo AstraZenece in Moderne dostavili cepilnim centrom v v torek oziroma v sredo, cepivo Pfizerja pa v četrtek.