Gneča pred živilskimi trgovinami, ki bodo tri dni zaprte

Vlada je odprtje trgovin na dve nedelji ob prehodu leta, 27. decembra in 3. januarja, predlagala v sedmem protikoronskem zakonu z utemeljitvijo, da bi bile v nasprotnem primeru trgovine zaprte tri dni skupaj, kar pa pomeni večji obisk in s tem večjo možnost za okužbe v obdobju pred in po tem.

Vendar so minulo nedeljo trgovine ostale zaprte, saj je DZ zakon potrjeval šele na torkovi seji. Ob tem so poslanci soglašali, naj ostanejo zaprte tudi na prvo januarsko nedeljo. Tako so predlagali v poslanskih skupinah LMŠ, SAB, SD in Levica, za pa so glasovali tudi skoraj vsi poslanci SDS, en poslanec DeSUS ter poslanca narodnosti. Poslanec Levice Primož Siter je komentiral, da so bile trgovine zaprte tri dni zapored tudi minuli konec tedna, pa smo vsi preživeli.