Brez gneče pri cepljenju nenaročenih: na 11 lokacij prišlo le 1940 ljudi

Danes so imeli na voljo približno 300 odmerkov AstraZenece in 200 odmerkov Johnson & Johnsona, na račun odpovedi naročenih tudi nekaj Pfizerja.

V Slovenski Bistrici so brez predhodne najave danes cepili prvič. Ponudili so 500 odmerkov AstraZenece, dopoldne je prišlo le 29 ljudi. Akcijo bodo ponovili še v sredo.

Da je cepljenje doseglo manjši odziv kot pričakovano, pravijo tudi v Zdravstvenem domu Piran, kjer so v petek cepili v Luciji. Za nenaročene so imeli na voljo 850 odmerkov Pfizerja, porabili pa niso niti tretjine, in 150 odmerkov Janssena, kjer so porabili komaj 60 odmerkov.

Zaradi majhnega števila novih okužb so ljudje bolj mirni in interes za cepljenje pojenja, so prepričani v Zdravstvenem domu Piran, kjer obžalujejo, da zadostnega števila cepiv kot država nismo imeli že mesece nazaj, ko bi se zaradi slabše epidemiološke slike verjetno cepilo več ljudi.

Na večini cepilnih mest je bilo sicer možno urediti tudi dostop do digitalnega potrdila smsPASS, kar je bilo v številnih mestih bolj zaželeno kot dejansko cepljenje – v Pivki, denimo, se je cepilo le 70 ljudi, medtem ko si je smsPASS uredilo več kot 200 oseb.

Jutri se bodo nenaročeni lahko cepili v Velenju, Cerknici, Ljutomeru in Slovenj Gradcu. V sredo in četrtek v Kopru. V petek bodo imeli dan odprtih vrat v Mariboru, Velenju in Žalcu, za vikend pa v Ljubljani. Po besedah direktorja NIJZ Milana Kreka je za cepljenje na dnevih odprtih vrat predvidenih 150.000 odmerkov cepiva.