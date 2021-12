Gojc o soočenju s covidom: Rešilo me je to, da sem bil dvakrat cepljen

Čeprav je vrag vzel šalo, energičnega in nasmejanega igralca humor ni zapustil niti v bolniški postelji. A je pred tem prehodil peklensko pot, pripoveduje Gojmir Lešnjak - Gojc. S soprogo sta se okužila konec oktobra. Izgubo vonja in okusa, visoko vročino, povišan sladkor in oteženo dihanje je pospremila še tromboza.

"6. novembra me je prišel iskat rešilec in me odpeljal v klinični center. Iz kliničnega centra po pregledu pa takoj na Golnik." Tam je preživel dober mesec, pljuča so bila močno načeta, pove igralec. "Še danes vidim, ko so zdravniki razpravljali, ali naj me intubirajo ali ne. Jaz sem samo zacvilil, da lepo prosim ne, če se le da. Mene je rešilo to, da sem bil dvakrat cepljen," pripoveduje. Sicer že pred meseci in z AstraZeneco, po kateri zaščita pred okužbo hitreje upade.

Ker je bil pri zavesti, je kljub veliki diskretnosti zdravstvenega osebja, o katerem govori samo dobro, spremljal dogajanje na intenzivnem oddelku. Prizori kot tisti, ko so odpeljali bolnico, ki je izgubila boj z boleznijo, so se mu močno vtisnili v spomin: "Upam, da ko bom končal z rehabilitacijo, da bo šlo to počasi v neko podzavest, pozabit pa najbrž ne bom mogel nikoli."