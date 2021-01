Cepljenje zaposlenih na Golniku: 'Cepiva smo veseli, jemljemo ga kot darilo za novo leto'

Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik se je za cepljenje prijavilo 307 zaposlenih, je danes novinarjem povedal Rozman. Prejeli so sicer nekaj manj doz cepiva, saj bodo približno 60 zaposlenih, ki so bolezen preboleli pred kratkim, v skladu z navodili proizvajalca cepili nekaj pozneje.

S cepljenjem bodo zaključili v soboto in Rozman pričakuje, da bodo uspeli precepiti približno polovico zaposlenih, skupaj s tistimi, ki bodo cepljeni pozneje, pa pričakuje, da bo med zaposlenimi v bolnišnici na virus imunih od 70 do 75 odstotkov. "To ocenjujemo kot dobro," je dejal in dodal, da bodo k cepljenju poskusili prepričati tudi preostale.

"Cepiva smo veseli, jemljemo ga kot darilo za novo leto," je dejal Rozman. Če bomo v tretji fazi dovolj pametni in se vsi držali ukrepov, pričakuje sproščeno poletje. "Nekje do 1. maja, velike noči bi lahko s covidom-19 zaključili," je menil.

Sam se je cepil v torek in z izjemo rahle bolečine v rami dan pozneje stranskih učinkov ni imel. "Zame je to konec strahu pred koronavirusom," je dejal. Da doslej med cepljenimi nikjer po Sloveniji bilo opaziti alergijske reakcije ali kakšnega drugega odziva na cepivo, je potrdil tudi Kacin.