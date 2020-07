Golota, alkohol in pretepi zaznamovali odprtje barov na Otoku

Britanci so slavnostno proslavili največje sproščanje ukrepov na Otoku do zdaj. Znova so svoja vrata med drugim odprli pubi in restavracije. Vse do poznih jutranjih urah je imela policija veliko dela. Obravnavali so močno alkoholizirane posameznike, nekateri so po ulicah hodili povsem goli. Policisti opozarjajo, da pijani ljudje ne morejo vzdrževati primerne varnostne razdalje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Nič ni ustavilo Britance na t.i. 'super soboto', ko so oblasti oznanile največje sproščanje ukrepov do zdaj. Svoja vrata so znova odprli frizerji, pubi, restavracije, dovoljene so tudi poroke. Najbolj veselo je bilo v Londonu, kjer so si nekateri privoščili prvo pijačo že takoj po 6. uri zjutraj, ko so se odprli pubi. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tekom dneva je imela policija nato vse več dela. Kot so dejali, je kristalno jasno, da pijani posamezniki ne bodo vzdrževali primerne varnostne razdalje, ki jo priporoča stroka. To potrjujejo tudi posnetke in fotografije z londonskega predela Soho, kjer so bile ulice nabito polne še v poznih urah nedeljskega jutra. Policisti so imeli opravka z "golimi moškimi, veselimi pijanci, jeznimi pijanci, bolj jeznimi pijanci in pretepi," je dogajanje opisal eden od dežurnih policistov. "Bila je naporna noč," je poudaril. icon-expand Zabava je trajala vse do poznih jutranjih ur. FOTO: AP V enem od neredov so aretirali štiri ljudi, več lokalov pa se sčasoma zaprlo svojo vrata, saj se alkoholizirani obiskovalci niso več držali pravil, ki so jih predpisali. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Britanski premier Boris Johnson je ljudi pozval, naj se držijo ukrepov, da ne bi povzročili drugega vala koronavirusa. Zabave v pubih in klubih še najbolj skrbijo epidemiologe, saj "ima virus rad večja združevanja ljudi". Zdaj moramo izbrati jasen in discipliniran pristop, ki nam bo dovoljeval uživanje v pubih, a ob varni razdalji, poudarjajo.