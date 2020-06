Gorenjsko podjetje izdela do 200.000 kirurških mask na teden

So se pa proizvodnje 21. maja lotili v kranjski Le-tehniki. Kot so pojasnili, je Hygimedic znamka medicinskih kirurških mask, ki so izdelane v skladu s standardom EN 14683:2019+AC:2019. Gre za edini veljaven standard za kirurške maske v EU.

V Boxmarku so proizvodnjo konec aprila ustavili, tudi v Preventu&Delozi zaščitnih mask trenutno ne proizvajajo, sicer pa so jih več kot državnim kupcem prodali industriji.

Na vrhuncu epidemije covida-19, ko je Slovenija komaj zagotavljala zadostne količine zaščitne opreme, se je proizvodnje lotilo marsikatero podjetje, tudi nekateri manjši obrtniki, ki so pomagali izdelati maske vsaj za lokalno prebivalstvo. Med tistimi, ki sta proizvajala za državo, sta bila kidričevski Boxmark in celjska Prevent&Deloza s svojimi partnerji.

Maske uporabljajo v zdravstvenih ustanovah za namen preprečevanja širjenja bolezni znotraj zdravstvenih ustanov ter za vse potrošnike, ki želijo imeti certificiran izdelek, so navedli v podjetju.

Ustreznost mask in njihovo skladnost z omenjenim standardom je prejšnji teden potrdil akreditirani laboratorij. "Maske tega tipa so prve take maske, narejene v Sloveniji in hkrati potrjene s strani akreditiranega laboratorija," so sporočili iz podjetja.

Trenutno izdelajo do 200.000 mask na teden, cene pa so odvisne od želene količine, želenega tipa maske ter razmer na trgu materialov. Gibljejo se od 0,25 evra do 0,55 evra za masko.

Kot so še poudarili v Le-tehniki, maske že prodajajo v Sloveniji in drugod po Evropi. So jih pa do izdaje potrdila laboratorija prodajali kot higienske maske.