Gospodarski cunami v avtomobilski industriji: stečaji so neizbežni

Preklic epidemije in posledično tudi subvencioniranega čakanja na delo že kaže negativne posledice v industriji, ki jih zelo močno občuti avtomobilska. Panoga, ki v Sloveniji zaposluje 40.000 ljudi, se je znašla v najhujši krizi doslej. Avtomobilska podjetja so čez noč ostala brez naročil, v aprilu je bil padec več kot 60 odstoten in če so dosedaj z državnimi ukrepi pomoči še nekako shajali, se bodo v drugi polovici leta borili za preživetje. Stečaji so neizbežni, na cesti bi lahko pristalo 10.000 ljudi.