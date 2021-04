Gospodarsko ministrstvo podpira predlog hotelirjev glede omejitev števila sob

Vlada je sicer v sredo določila, da bodo lahko od ponedeljka v rumenih statističnih regijah (trenutno so to pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) nastanitveni obrati svoje goste postregli za mizami tudi v notranjih prostorih svojih gostinskih obratov, tako kot to velja za ostale gostinske obrate v teh regijah.

Predlagajo, da bi za nastanitvene obrate z do 60 sobami lahko ostala omejitev 30 sob, večji obrati pa da bi lahko imeli odprtih 70 odstotkov sob. "To bi se jim že izplačalo," je dejal direktor TGZS Fedja Pobegajlo .

Združenje hotelirjev pri Turistično gostinski zbornici Slovenije (TGZS) je ob možnosti odprtja do 30 sob v nastanitvenih obratih, ob pogoju, da imajo gostje negativen test, potrdilo o prebolelem covidu-19 ali o cepljenju, opozorilo, da se hotelirji niso mogli pravočasno pripraviti na odprtje in da se mnogim odprtje pod temi pogoji ne izplača.

V rumenih regijah bo od ponedeljka lahko tudi več strank na površino trgovine oz. storitvenega lokala, in sicer bo dovoljena ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine, ne več ena stranka na 30 kvadratnih metrov. Ta pogoj, ena stranka na 30 kvadratnih metrov, pa bo ostal v oranžno obarvanih regijah (podravska, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, gorenjska in primorsko-notranjska).

Pri odprtih tržnicah za vso državo ostaja pogoj, da je lahko ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine. Po vsej državi bodo lahko glede na sredino odločitev vlade od ponedeljka pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.

"To je naslednji korak bližje življenju, kot smo ga poznali pred epidemijo," je sredine odločitve vlade pospremil Zajc in dodal, da je sproščanje mogoče zaradi spoštovanja omejitvenih ukrepov. Kako bo s sproščanjem ali novim omejevanjem v prihodnje, je odvisno od števila novih okužb, zato državni sekretar poziva, naj se ukrepi še naprej spoštujejo.

Zajc je še povedal, da zaključujejo medresorsko obravnavo predloga interventnega zakona za pomoč gostinstvu in turizmu. Po pregledu in uskladitvi pripomb bodo predlog poslali v vladno obravnavo in nato v DZ.