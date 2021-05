Gospodarstvo pozdravlja sistematično cepljenje

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh pravi, da so obrtniki in podjetniki, predvsem tisti, ki delajo v storitvenih dejavnostih, na zbornico naslavljali pobude, naj se dogovori z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), da prednost pri cepljenju dobijo vsi, ki imajo vsakodnevni stik s strankami.

S tako pobudo se je na pristojne obrnila tudi Turistično gostinska zbornica Slovenije v želji po čim večji varnosti bivanja gostov in zaposlenih ter večji konkurenčnosti slovenskega turizma.

Kot kaže dopis, ki so ga z ministrstva za zdravje v petek poslali gospodarskim združenjem, so njihovim pozivom prisluhnili. Gospodarska družba lahko izrazi interes po organiziranem cepljenju zaposlenih v najbližjem cepilnem centru, ki je tudi odgovoren za cepljenje, so navedli.

Po poizvedovanju na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah je za cepljenje za zdaj zainteresiranih 3500 članov zbornice in pri njih zaposlenih, po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) pa več kot 200 podjetij, ki se po navodilih ministrstva za zdravje sedaj neposredno obračajo na cepilne centre.

Medtem ko so cepljenje zaposlenih v podjetjih ponekod že začeli, bo Zdravstveni dom (ZD) Kranj gospodarstvu namenil termin v začetku junija. Cepili bodo v cepilnem centru, podjetja pa bodo za njihove zaposlene dobila poseben termin, je pojasnila direktorica kranjskega zdravstvenega doma Lilijana Gantar Žura.

V ZD Celje so doslej prejeli že veliko prijav za cepljenje iz različnih podjetij na Celjskem in cepili ogromno zainteresiranih zaposlenih iz teh podjetij. Podatka o tem, koliko zaposlenih iz posameznih podjetji so že cepili, nimajo, saj vodijo skupno evidenco vseh cepljenih v njihovem centru.

Mobilnih ekip v celjskem ZD nimajo in jih tudi ne načrtujejo, saj pomenijo za številne dodatne kadrovske in tehnične obremenitve. "Cepilni center ZD Celje je na lokaciji, ki je zelo dobro dostopna vsem v regiji. Sicer pa je naša praksa, da razpored cepljenj naredimo v sodelovanju s posameznim podjetjem in se mu, kar se da, tudi prilagodimo. Po dogovoru pridejo vsi zaposleni skupaj ali v več terminih. Prav vsa podjetja doslej so bila zadovoljna z izvedbo cepljenja v našem cepilnem centru," so navedli.

Okoli 100 prijav podjetij so do zdaj že dobili v ZD Maribor, je povedal direktor Jernej Završnik. Organiziralo bodo tudi mobilne enote v podjetjih, ker je na cepljenje prijavljenih več kot 50 kandidatov, za vse ostale pa bodo cepljenje organizirali v okviru mariborskega cepilnega centra. Cepili bodo s cepivom, ki bo takrat na razpolago.

Direktor Zdravstvenega doma Bled Leopold Zonikje na današnji vladni novinarski konferenci povedal, da je njihovem območju za cepljenje precejšnji interes turističnega in gostinskega sektorja."Trenutno zbiramo spiske in se bomo skupaj odločili, ali jih bomo množično povabili v Festivalno dvorano, kjer bo pomagala lokalna skupnost pri logistiki, ki ni zdravstvena, ali pa bomo z mobilno enoto vstopili v njihove prostore," je opisal.

"Sistematično cepljenje zaposlenih v gospodarstvu na GZS pozdravljamo, saj verjamemo, da bo prispevalo k čim hitrejši precepljenosti v Sloveniji. Hkrati ocenjujemo, da bo na še neodločene zaposlene vplivalo kot spodbuda k odločitvi za cepljenje," so navedli in dodali, da gre na koncu za odločitev vsakega posameznika.

Po oceni predsednika OZS Meha je tudi v interesu obrtnikov in podjetnikov, da se čim več državljanov cepi in da s precepljenostjo dobimo večjo možnost za zajezitev epidemij, s tem pa tudi pogoje za odprtje vseh dejavnosti in nemoteno delo kot pred epidemijo. Podobno ocenjujejo v turistično gostinski zbornici, v kateri upajo na pogoje, ki bi omogočili boljši turistični obisk.