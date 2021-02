Počivalšek: Želimo postopoma odpreti tudi najbolj prizadete panoge

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je na današnji novinarski konferenci dejal, da se zavzema za pospešeno odpiranje dejavnosti, "kajti naši obrtniki in trgovci si želijo delati". "Verjamem v njihovo odgovornost in spoštovanje preventivnih ukrepov." Odpiranje je nujno zaradi ekonomsko-socialne situacije.

Premier Janša je glede možnosti odpiranja dodatnih dejavnosti dejal, da je na vladnem semaforju napisano, katere so tiste dejavnosti, ki se lahko sprostijo, ko je država v rdeči barvi. "In znotraj tega je ta manevrski prostor. Doslej nismo vseh izkoristili, tudi ker je nekatere dejavnosti po oceni stroke mogoče izvajati v določenih pogojih, ki jih doslej še nismo vzpostavili. Eno od teh je predhodno testiranje," je dejal Janša.

"Čeprav je gospodarstvo stabilno, želimo postopoma odpreti tudi tiste panoge, ki so najbolj prizadete in so že dlje časa zaprte. To želimo narediti na varen način." Počivalšek je dodal, da bodo na sestanku z gospodarstveniki govorili ravno o tem, kako lahko v trenutnih pogojih "naredimo korak naprej k temu, da se čim več dejavnosti odpre". A dodaja, da bi odpiranje "vsepovprek" povzročilo več škode kot koristi.

Negativni test namreč pomeni negativni rezultat le v tistem trenutku, v primeru stika s pozitivno osebo ali gibanjem v okolju, kjer bi se lahko okužili, pa je seveda potrebno dodatno testiranje. "Edini način preprečevanja širjenja epidemije je torej upoštevanje vseh predpisanih varovalnih ukrepov in opravljanje dejavnosti v strogih sanitarno zdravstvenih pogojih ter ob upoštevanju vseh ostalih preventivnih zaščitnih ukrepov in higienskih priporočil," je dodala.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so STA povedali, da na sestanku pričakujejo odločitev za sprostitev vseh storitvenih dejavnosti in specializiranih trgovin. Dejavnosti, ki so zaprte, niso viri okužb, poudarjajo in dodajajo, da se pojavlja delo na črno in nelojalna konkurenca.

Semafor poleg odprtja vrtcev in prve triade osnovne šole in nujnih laboratorijskih vaj za študente ter omenjenih že odprtih dejavnosti dovoljuje še brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualno vadbo in vadbo družin ter odprtje "nekaterih trgovin".

V rdeči fazi so lahko poleg trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem lahko trenutno odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije, ob testiranju so lahko odprta tudi smučišča.

Kozmetičarke, ki imajo zaradi vladnega odloka zaprte salone, so se obrnile tudi na ustavno sodišče s pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti vseh dosedanjih odlokov, ki omejujejo ponujanje in prodajo blaga in storitev. Po trenutno veljavnem odloku so kozmetični saloni zaprti, kot izjemi sta dovoljeni medicinska manikura in pedikura - gre za nujne storitve, v okviru katerih je pedikuro in manikuro mogoče opravljati pri osebah, ki potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, odstranjevanju kurjih očes in podobno. Kot izjema pa se ne štejejo izvajanje kozmetične dejavnosti in ponujanje storitev, ki jih lahko potrošnik uredi sam.

Zupan Josipovičeva je ob tem ocenila, da je"alarmantno, da so kozmetični saloni zaprti, naša dejavnost pa se lahko izvaja v zdraviliščih in estetskih centrih".

Gospodarstveniki le delno zadovoljni s PKP 8

Poslanci državnega zbora so v tem tednu sprejeli že osmi protikoronski paket ukrepov, s katerim pa so v Gospodarski zbornici Slovenije le delno zadovoljni, saj so podjetja od PKP 8 pričakovala več. "Na GZS pričakujemo, da bodo izpuščena področja bolje naslovljena v napovedanem PKP 9,"so zapisali na spletni strani.

"Ureditev povračila pri minimalni plači ni v skladu s pričakovanji gospodarstva, saj v manjšem odstotku blaži povišane stroške dela, kot je gospodarstvo pričakovalo in kot bi bilo potrebno za ohranjanje delovnih mest," dodajajo. Pričakovali so namreč višjo subvencijo, in sicer v višini 70 evrov na prejemnika minimalne plače, zagotovljeno trajanje ukrepa do konca leta ter črtanje dodatnih pogojev, ki omejujejo koriščenje te pomoči. Vlada je subvencijo omejila na šest mesecev, na GZS pa upajo, da bo v PKP 9 podaljšana tudi v drugo polovico leta.

Opozarjajo tudi, da pri ukrepu skrajšanega delovnega časa ni bil upoštevan predlog prilagoditve kriterija upravičenosti ter ugodnejše obravnave delodajalcev, ki ne smejo poslovati zaradi ukrepov vlade pri ukrepu čakanja na delo. Ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti pa so sicer podaljšali do konca leta 2021, vendar brez predstavitve analize učinkov.