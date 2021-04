Gost mora pokazati ustrezno potrdilo: kakšna je podlaga za pridobivanje teh podatkov?

Nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, ali je to zbiranje z vidika varstva osebnih podatkov zaskrbljujoče, odgovorila, da je pravzaprav izrazito problematično. "Odlok namreč ne govori prav nič o tem, ali gostinci in hotelirji sploh lahko zbirajo te podatke, če jih lahko zbirajo pa koliko časa jih je potrebno hraniti. Žal moram spet ugotoviti, da se je vladapisanja tega odloka lotila površno in predvsem v neskladju z GDPR-jem. Tisto, kar iz odloka lahko razberemo, je le to, da mora gostinec oziroma hotelir preveriti, oziroma da lahko spusti v namestitev samo gosta, ki izpolnjuje pogoje iz tega odloka. To je žal za kakršnokoli hrambo ali drugo razpolaganje podatkov bistveno premalo."

Kaj torej predlaga? Aktualna informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik denimo omenja, da bi bila dovolj zgolj izjava gosta, da zahtevana potrdila ima. Pirc Musarjeva pravi, da razmišlja zelo podobno kot Prelesnikova – pravnega temelja za zbiranje kakršnihkoli podatkov oziroma fotokopij trenutno namreč ni. "In po mojem mnenju niti ni potrebno – namreč gostinec ali hotel mora preveriti ali gost izpolnjuje enega od teh treh pogojev in ga potem seveda lahko spusti v namestitev. Težava se pa vedno pojavi takrat, kadar pride inšpekcija, ki želi preverjati, ali je gostinec izpolnil te pogoje, ki mu jih odlok nalaga," razlaga. In dejansko bo inšpektor po njenih besedah moral preveriti pri gostih samih. "Jaz mislim, da je dovolj, da hotelir in gostinec vpogledata v dokument, ki izkazuje pogoje, da ne hranita teh podatkov, in da če slučajno pride inšpekcija, potem inšpektor sam konkretno pri posamezniku, ki sedi za mizo ali prenočuje v hotelu, preveri ustrezen certifikat oziroma potrdilo, ki ga zahteva odlok."

Je torej po njenem mnenju povsem dovolj, če gost zgolj pokaže ta dokazila, ni pa nobene potrebe, da jih pri gostincu oziroma ponudniku turistične namestitve predloži v evidenco oziroma hrambo? Nekdanja informacijska pooblaščenka prikimava. "Druge podlage v zakonu oziroma v odloku trenutno ni, kot zgolj potrdilo na vpogled," zaključi.