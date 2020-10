Gostinci, frizerji in kozmetiki s pismom vladi proti zapiranju dejavnosti

Glede na načrt, ki ga je predstavila vlada, naj bi zadnja faza oranžnega paketa pomenila zaporo oziroma karanteno posameznih občin ali regij, splošno prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje nenujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih dejavnosti, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnes centrov in športnih objektov za amaterje, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na eno stranko na prostor, prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah ali regijah. Katere ukrepe bodo dejansko sprejeli bo znano jutri.

Gostinci, frizerji in kozmetiki proti zapiranju dejavnosti

Gostinci, kozmetiki in frizerji, združeni v sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so tako na predsednika vlade in resorne ministre naslovili pismo, v katerem jih pozivajo k ponovnemu razmisleku o ukrepih zapiranja in omejevanja posameznih dejavnosti. Če pride do omejevanja dejavnosti ali celo zapiranja, pa od vlade pričakujejo, da jim bo v celoti pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin.

Čeprav se zavedajo slabe epidemiološke slike v državi menijo, da je možno kljub temu še vedno opravljati dejavnosti v skladu s priporočili NIJZ. Gostinci opozarjajo, da se omejuje gostinske lokale, kjer se držijo navodil, po drugi strani pa se slavja in druženja selijo v zasebne prostore (zasebne zabave), kjer pa nadzora ni mogoče izvajati.