Gostinci opozarjajo na neživljenjske ukrepe: 'Ne moremo biti policisti'

Pri tem je izpostavil "diskriminatorno pogojevanje" , zaradi katerega morajo od gostov zahtevati dokazila o prebolelosti oziroma cepljenju ali celo negativen test, kar goste po njegovih besedah odvrača. Tu so še drugi pogoji, od razdalje med mizami do odpiralnih časov, ki jih ni v drugih dejavnostih.

Gostinci in nastanitveni obrati, ki bi po dolgotrajnem zaprtju radi odprli, "se soočajo s številnimi ukrepi in pogoji, zaradi katerih še ne morejo zagotoviti rentabilnega poslovanja", je ob robu srečanja sekcije za gostinstvo, turizem ter živilske dejavnosti pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana novinarjem navedel predsednik sekcije za gostinstvo, turizem ter živilsko dejavnost pri OZS Blaž Cvar .

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je odločevalcem poslal javno pismo, v katerem izraža željo po socialnem dialogu. V sindikatu želijo tudi socialno varnost in delo, zato so znova pozvali k odpravi po njihovem diskriminatornih pogojev za ponujanje turističnih in gostinskih storitev.

Cvar je izpostavil tudi pričakovano pomoč panogi v okviru prihajajočega interventnega zakona za turizem ali celo novega protikoronskega svežnja. "Pričakujemo, da se bo panogi nadomestil izpad prometa, ki je nastal zaradi dolgotrajnega zaprtja," je dejal in dodal, da od države pričakujejo tudi subvencioniranje izplačila regresa in zagotovitev obratnih sredstev za ponovni zagon panoge.

Glede pogojev za opravljanje dejavnosti je Komel priznal, da so dobili nejasne odgovore, ali so sploh pooblaščeni za preverjanje pogojev za vstop v lokale, zato so se odločili razobesiti pojasnila o pogojih za vstop. O tem goste seznanijo tudi natakarji, potem pa je to odgovornost posameznega gosta. "Ne moremo biti policisti," je pojasnil Komel. Kot je dodal, imajo v lokalih na splošno malo miz, zato je tam tudi sicer malo gostov.

Tudi sam je opozoril na kadrovske težave zaradi prezaposlitev ter pozval k ureditvi lažjih in hitrejših postopkov za zaposlitev kadra iz tujine, tudi zunaj Evropske unije.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da so ukrepi v gostinstvu potrebni, ob tem pa je spomnila, da notranjosti lokalov "odpiramo veliko prej, kot je bilo predvideno po vladnem semaforju". Hkrati je izpostavila še, da so tudi žičničarji pri svojem delu preverjali potrdila, "pa s tem niso imeli težav, medtem ko gostinci to očitno vidijo kot veliko težavo".