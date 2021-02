Gostincem je dovolj zaprtja, želijo se vrniti na delo

"Od vas želimo in pričakujemo, da pričnete s sproščanjem ukrepov, ki bodo omogočali vrnitev na delo. Delavci si želijo delati, delavci si želijo zaslužiti, da bodo lahko preživeli sebe in svoje družine,"so navedli v pismu predsedniku vlade Janezu Janši ter ministroma za gospodarstvo in delo Zdravku Počivalšku in Janezu Ciglerju Kralju.

Moti jih prepoved prodaje pijač, ki jih lahko potrošniki nemoteno kupujejo v trgovinah in tudi na bencinskih črpalkah. "Sporočamo vam, da je gostincem dovolj zaprtja, dovolj nam je gledanja pitja pijač na parkiriščih pred trgovinami ali na platojih pred bencinskimi črpalkami. Dovolj je bilo uživanja malic na nedostojen in nezdrav način," so poudarili.

Z doslednim spoštovanjem vseh predpisanih ukrepov in morda še z dodatnim poostrenim nadzorom bi lahko po mnenju sindikata normalno delali. Tudi v zdraviliščih in termah, kjer oskrbujejo goste, ki so na rehabilitaciji po operativnih posegih, ni informacij o morebitnih okužbah ali širjenju virusa.