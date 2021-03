Gostinci v posavski in jugovzhodni regiji bodo lahko odprli terase

Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo tudi morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Kako bo potekala strežba?

Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno največje dovoljeno število gostov.

Nujno bo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Nujna bo tudi odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V ti dve regiji bodo lahko na pijačo ali obrok potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki je zaradi povečanega števila okužb v rdeči fazi. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami prehajanje ni omejeno.

Gostinski lokali so vrata zaprli 23. oktobra lani. Od takrat so lahko storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Je pa bilo ves čas dovoljeno izvajanje storitev za poslovne subjekte, torej je lahko gostinec denimo malice stregel zaposlenim v določenem podjetju, s katerim je imel sklenjeno pogodbo. Večji del zaprtja gostinci sicer za to možnost niso vedeli oz. trdijo, da so bila pojasnila vladnih služb glede te možnosti neenotna.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS) pri GZS sta sprostitev strežbe na zunanjih površinah gostinskih lokalov pozdravili.

"To ocenjujemo za dober znak. Kaže se pripravljenost, da se gostinski dejavnosti omogoči vsaj delno obratovanje,"je po vladni odločitvi ta teden dejal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. Izrazil je mnenje, da ljudje razumejo pomen spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 in bodo pogoje za strežbo na terasah spoštovali. "Prepričan sem, da bomo lahko obratovali tako, da bomo vsi zadovoljni in da bomo lahko uživali na terasah. Mi bomo opravljali svoje delo,"je zatrdil.

Tudi po oceni predsednika TGZSFedje Pobegajla je postopno sproščanje ukrepov pozitivno, tudi zato, da se ne le v turizmu ampak tudi širše stanje začne postopoma ponovno bolj normalizirati. Pri tem je pozval, naj se čim prej pove, kdaj bodo lahko vrata odprli tudi nastanitveni obrati. Tako bi namreč lahko pravočasno začeli z marketinškimi oz. prodajnimi aktivnostmi, saj brez gostov odpiranje nastanitev ni smiselno.

K pouku v šoli se vračajo dijaki prvih treh letnikov

V ponedeljek bo pouk v šoli stekel še za dijake prvih treh letnikov srednjih šol, ki so se od doma izobraževali od zaprtja šol sredi oktobra. Začeli bodo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, starejše od 50 let.

Pouk za dijake bo v ponedeljek stekel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov en teden izobraževali doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja, ki so v šole odšli pred nekaj tedni, se v ponedeljek ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli.

Po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiške Al-Mansour so imeli te dni največ dela ravnatelji in njihovi pomočniki, ki so morali izvajanje pouka prilagoditi tako, da bo mogoče izvajati model C, in o tem, kateri oddelki bodo prvi teden ostali doma, obvestiti dijake.

Kljub temu je Al-Mansourjeva zagotovila, da bodo srednje šole v ponedeljek pripravljene. Za vračanje vseh vseh dijakov je bil sicer skrajni čas, saj je dolgotrajno šolanje na daljavo pri njih pustilo določene posledice, pravi.

Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah Al-Mansourjeve prvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da lahko učitelj ugotovi, koliko znanja so dijaki osvojili na daljavo. Če bodo ugotovili manko, pa bodo skušali to nadoknaditi, tudi z dodatnimi urami, kjer bo to treba.