Gostinci za odpravo pogoja PCT pri dostavi hrane

Gostinci že dlje časa opozarjajo na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, po uvedbi strožjih ukrepov v tem tednu pa je gostov še manj. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je zato pozvala vlado, naj panogi zagotovi ukrepe pomoči in obenem odpravi nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane.

Iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija (OZS) so sporočili, da razumejo vlado, ki je zaradi trenutne epidemiološke situacije v težkem položaju, saj mora zagotavljati javno zdravje prebivalcev in vzdržnost zdravstvenega sistema ter hkrati skrbeti za ustrezno kondicijo gospodarstva. A pravijo, da jih na drugi strani člani opozarjajo, da imajo zaradi pogoja PCT velik upad gostov in prometa. Tudi zato je Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS vlado pozvala k odpravi pogoja PCT, ko gre za prevzem in dostavo hrane. Gostinci namreč menijo, da gre za nelogičen ukrep, saj tudi v živilski trgovini potrošniku ni treba izpolnjevati PCT-pogoja, ko kupi oziroma prevzame hrano. Poleg tega pri njih hrano naročijo po spletu ali telefonu, zato je nemogoče vnaprej vedeti, ali naročnik izpolnjuje pogoj PCT. "Ob dostavi hrane bi se morala potemtakem ta hrana zavreči, če naročnik ne izpolnjuje pogoja PCT. Te hrane namreč ni mogoče prodati komu drugemu, obenem pa naročniku tudi ne moreš zaračunati hrane, če mu je ne izročiš," pojasnjujejo.

icon-expand Preverjanje pogoja PCT FOTO: Bobo

Kot menijo, je tveganje za prenos okužb ob dostavi in prevzemu hrane dejansko minimalno oziroma ga sploh ni, sploh če se upoštevajo vsi zaščitni ukrepi (maska, razdalja). "Ob že tako velikem upadu prometa, ki ga beležijo gostinci, je odprava pogoja PCT za dostavo in osebni prevzem nujna, če želimo vsaj malo ublažiti izpad prometa v gostinskih lokalih," poudarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. Številni gostinci tudi opozarjajo, da nimajo dodatnega kadra, ki bi lahko na vstopnih točkah preverjal izpolnjevanje pogoja PCT, zato predlagajo, da se odlok dopolni na način, da se pogoj PCT lahko preverja tudi za mizo v gostinskih lokalih ter na hotelskih recepcijah oz. ko je oseba že v prostoru, vendar pred začetkom opravljanja storitve. "Zavedamo se, da je v trenutnih razmerah preverjanje pogoja PCT ključno, da gospodarstvo lahko posluje in ostaja odprto. Menimo pa, da je potrebno upoštevati specifiko dela v posameznih dejavnosti in ukrepe napraviti bolj življenjske," pojasnjujejo in poudarjajo, da ob tako velikem upadu prometa in odhajanju kadrov v druge panoge, namreč ni možno najemanje dodatnega kadra, ki bi na t. i. vstopnih točkah preverjal pogoj PCT. "Člani pa nas obenem opozarjajo, da inšpektorji ne želijo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, čeprav so k temu tudi sami zavezani." Ponovna aktivacija ukrepov pomoči

Poleg gostincev o velikem upadu prometa poročajo tudi frizerji, kozmetiki in specializirani trgovci, fotografi, kemični čistilci ter industrija srečanj. Tudi v teh panogah zato pričakujejo ukrepe pomoči.

Na OZS še poudarjajo, da je zaradi izjemnega upada prometa v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih nujno potrebno ponovno aktivirati ukrepe, ki bodo nadomestili upad prometa in zagotovili plače zaposlenih. "Želimo, da se ponovno uvede nadomestilo za upad prometa, nadomestilo za zaposlene s skrajšanim delovnim časom, ukrep čakanja na delo in povračilo nekritih fiksnih stroškov," pravijo. Ob tem Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS poudarja, da pogoj PCT na način, kot je določen v Odloku, predstavlja omejevalni ukrep za opravljanje gospodarske dejavnosti, zato bi bilo nujno takojšnje podaljšanje ukrepov pomoči. Po novem je omejen tudi delovni čas gostinskih obratov, in sicer med 5. in 22. uro, goste pa je možno postreči zgolj za mizo. Prepovedana so tudi slavja in praznovanja, ki predstavljajo bistven del prihodka gostincev in povezanih dejavnostih. "Pristojne zato pozivamo, da podaljšajo ukrep skrajšanega delovnega časa, ki bi mnogim delodajalcem, ki se srečujejo z upadom prometa, omogočil, da ohranijo delavce in svoja podjetja," še poudarja Cvar.