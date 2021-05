Nova sproščanja: gostinci že pripravljeni na podaljšan odpiralni čas

Številne goste so jasni in topli večeri že zdaj zavedli in so na terasah želeli posedeti dlje, a so morali lokale zapustiti najpozneje do 19.30. Že jutri pa bodo lahko na pijači dve uri in pol dlje. "Gostinci to z veseljem pozdravljajo, gosti pa še bolj," se podaljšanja odpiralnega časa veseli Davorin Slana iz bara Apotheka v Ljubljani.

"Zdaj smo imeli terase ob sedmih še polne in smo v bistvu morali zapirati polne terase in ljudi odslavljati, saj so še sedeli. Podaljšanje urnika do desetih je zelo dobrodošlo," pove Aleš Leskovšek iz restavracije in kavarne Pri Florjanu v Mariboru. "Mislim, da ni popolnoma nobene škode, če so gostje lahko do desetih v lokalu in se takrat zapre," meni tudi Aleš Čad iz gostilne Čad v Ljubljani.

Daljši obratovalni čas pa še ne pomeni, da se lahko v gostilni vedemo bolj sproščeno. "Nevarnosti obstajajo, seveda, ampak če vsi spoštujemo stvari tako, kot se dogovorimo, je možno uživati in se družiti v določenem krogu. Je pa res, da smo to vsi pogrešali," dodaja Slana. "Zdaj je treba morda malo več opozoril, kontrole, ampak v večini se da," pravi tudi Čad.

Nošenje maske, razkuževanje in vzdrževanje razdalje je še naprej nujno. Kar pa obiskovalcev prav nič ne moti. Si pa nekateri gostinci želijo, da bi lahko na svoje terase postavili kakšno mizo več. "Trenutno so zunaj na terasi mize tri metre narazen, kar je vseeno še zelo dosti. Mogoče bi lahko še kaj v tej smeri sproščanja naredili," še izpostavlja Leskovšek. Predvsem na račun vremena večina miz znotraj lokalov namreč sameva. Tisti, ki pa želijo sedeti v zaprtem prostoru, pa morajo predložiti tako imenovano PCT potrdilo. "Gosti sami povejo, da imajo potrdilo ali da so cepljeni, da so preboleli, zlasti starejši. Tako da vsi to kar prinesejo s sabo. Nimamo težav s tem preverjanjem," ponazori Čad. Podobne izkušnje ima tudi Slana, ki pravi, da je večina starejših gostov že cepljnih, kar z veseljem tudi povedo. "Se usedejo v notranjost lokala, sicer so zelo redki, dva, štirje."

'Covidna' potrdila pa bodo od jutri tudi vstopnica za športne in kulturne prireditve, kjer bodo še naprej veljali številni drugi preventivni ukrepi.