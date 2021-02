Nova pojasnila ministrstva: gostinec lahko ustvari mehurček z enim podjetjem

Gostince v zadnjih dneh razburjajo informacije, da vladni odlok že nekaj mesecev dovoljuje poslovna kosila v restavracijah, če so za mizo zaposleni iz istega podjetja in ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, a zaradi napačne interpretacije tega niso vedeli.

Kot je na danes povedal Blaž Cvar iz OZS, glede tega še danes pričakujejo uradne informacije gospodarskega ministrstva. Če se bo izkazalo, da informacije držijo, bo moral nekdo odgovarjati, je poudaril. Odločitev glede morebitnega odškodninskega zahtevka je sicer po njegovih besedah v rokah posameznih podjetij.

Pojasnila ministrstva: Če ima gostinec pogodbo z več podjetji, se obrat obravnava kot prostor, v katerem veljajo omejitve zbiranja ljudi

Na vladni novinarski konferenci pa je z novimi pojasnili postregel državni sekretar gospodarskega ministrstva Simon Zajc. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omejuje le poslovanje podjetij s potrošniki, je poudaril.

Poslovanje s poslovnimi subjekti je dovoljeno, je povedal uvodoma:"Ob tem se upošteva omejitve drugi odlokov in priporočila. Gostinec lahko sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, s podjetjem ustvari mehurček in gostinski obrat se ne obravnava kot element javnega prostora. Če ima gostinec sklenjeno pogodbo o ponudbi hrane in pijače z več podjetji, se gostinski obrat obravnava kot javni prostor, v katerem veljajo omejitve zbiranja ljudi."

Drugače torej je, če ima gostinec pogodbo sklenjeno z več podjetji. V tem primeru je gostilna javni prostor, na katerem veljajo omejitve iz drugih odlokov, denimo tiste o zbiranju ljudi. Trenutno se lahko torej v takšnem gostinskem lokalu hkrati nahaja 10 oseb. Januarja pa gostinec na tak način storitve dejansko ni smel opravljati, je dodatno pojasnil Zajc.

Tožb gostincev si Zajc ne želi, je dejal. Izpostavil je dobro sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS) in posamičnimi gostinci. Mnoge njihove predloge je vlada upoštevala pri pripravi protikoronske zakonodaje, je spomnil."Res smo se močno trudili, da to krizo zanje čim bolj omilimo," je poudaril. Seveda pa ima vsak, ki meni, da se mu je zgodila krivica, možnost, da to tudi dokaže, je sklenil.

Gostinci bodo na vse težje razmere opozarjali tudi prek strokovnega sveta

Gostinci bodo na vse težje razmere v panogi zaradi posledic epidemije covida-19 opozarjali tudi prek novoustanovljenega strokovnega sveta za gostinstvo. Zahteve, med katerimi je tudi 100-odstotno nadomestilo plače za zaposlene na čakanju, so strnili v odprto pismo, ki ga bodo danes poslali premierju Janezu Janši in ministruZdravku Počivalšku.

Kot je na današnji spletni novinarski konferenci pojasnil predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Blaž Cvar, jim je uspelo v strokovni svet povezati večino najbolj prepoznavnih slovenskih gostincev, ki bodo s strokovnim znanjem prispevali k bolj učinkovitemu zastopanju interesov panoge.