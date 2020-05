Gostinstvo – med zagonom in varnostjo

Razdalja med mizami mora biti najmanj meter in pol, takšna razdalja je zahtevana tudi med gosti, ki sedijo za isto mizo, gostinci morajo nositi zaščitne maske, jih zamenjati vsake tri ure. Razkuževati morajo vse – cenike, stole, mize, posode za sol, poper ... Takšna so navodila, odkar so gostinci delno, torej zunaj, lahko ponovno začeli poslovati ... Večina gostincev seveda ta navodila spoštuje, vsi pač ne.

Prav tako pa se tudi nekateri gosti obnašajo povsem neodgovorno, ugotavljajo gostinci – samovoljno združujejo mize, se družijo v večjih skupinah in povsem brez varnostne razdalje ... O sprejemljivih in nesprejemljivih praksah nocoj v Inšpektorju razlagajo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa svetovalka vlade za epidemijo covida-19 infektologinjaBojana Beović in – kot že rečeno – tudi sami gostinci in potrošniki. Kaj smo v zadnjih tednih že ugotovili na področju gostinstva?

Kar v teh dneh še skrbi gostince, pa je: ali bodo obstali, če ne bodo mogli delati v starem obsegu. Koliko jih bo za vedno zaprlo svoja vrata, če se bo podoben scenarij kot minule tedne dogajal jeseni? In kaj sedanja situacija pomeni za poslovanje in za delovna mesta? Napovedi so, pravi za rubriko 24ur InšpektorHelena Cvikl, direktorica Direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu, porazne: "56.000 ljudi je zaposlenih v gostinstvu in turizmu, od tega zagotovo več kot pol v gostinstvu. In projekcija je, da bo izginilo celo od 15 do 30 odstotkov teh delovnih mest."

Ko je vlada nedavno prižgala zeleno luč za odprtje teras gostinskih lokalov, je to naredila le polovica gostincev – to je pokazala anketa Obrtno-podjetniške zbornice. Terase ali letnega vrta nima le 5 odstotkov tistih, ki so bili zajeti v anketi. Zakaj se je potem marsikdo odločil imeti zaprto, čeprav bi lahko odprl? Blaž Cvar, predsednik Sekcije za turizem na Obrtno-podjetniški zbornici, pojasni, da poslovanje samo na terasi za mnoge še zdaleč ni takšno, da bi lahko pokrili vse stroške. "Ob tem okrnjenem poslovanju, ob zmanjšanem obsegu prometa ugotavljajo, da se jim ne splača odpreti svojih lokalov, kajti stroški poslovanja, stroški dela, vsi fiksni stroški so višji kot sam promet," je ta teden povedal novinarki 24ur Inšpektor Petri Čertanc Mavsar. Zato večina gostincev zdaj nestrpno čaka začetek prihodnjega tedna, ko bodo lahko spet začeli poslovati tudi v zaprtih prostorih.

Kako? Tudi o tem nocoj. Videli boste tudi različne zgodbe gostincev, različne odločitve, različne razmere ... primere iz Slovenije in tudi nekatere ideje iz tujine ... kako se da prilagoditi sedanjemu času, razmeram ... In tudi o ukrepih države, občin ... kaj se bo dogajalo z delovnimi mesti, ukrepi? Nocoj v 24ur Inšpektor.