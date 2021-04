Gostje bodo morali za strežbo v lokalu pokazati negativen test

Odpiranje gostinskih in nastanitvenih dejavnosti pod določenimi pogoji je pred prihajajočimi prazniki po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca dobrodošel premik v smeri ponovnega zagona in revitalizacije panoge. Ob tem bodo morali sicer upoštevati tudi potrebne zdravstvene ukrepe. Zaščitno masko bodo morali tako gostje nositi tudi pri uporabi toaletnih prostorov, v notranjosti lokalov pa bodo lahko sedeli le z negativnim PCR ali hitrim testom ali s potrdilom o cepljenju ali o prebolelosti.

Kakšna bodo pravila za obisk gostinskih lokalov? Z novim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je vlada sprejela dodatne izjeme, ki v luči prihajajočih praznikov po prepričanju državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvoSimona Zajcavnašajo malce več optimizma. A izjeme veljajo ob upoštevanju določenih pogojev, do katerih so v gostinstvu in turizmu kritični. Kot je danes na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 spomnil Zajc, bo v devetih regijah z oranžnega seznama od sobote dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. V pomurski, goriški in obalno kraški regiji, ki se uvrščajo na rumeni seznam, pa bo od sobote poleg na vrtovih in terasah mogoče opravljati gostinsko dejavnost tudi znotraj gostinskih obratov, pri čemer pa še vedno ne bo dovoljeno obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek.

icon-expand Odprtje gostinskih obratov po vsej Sloveniji. FOTO: Bobo

Strežba hrane in pijač v gostinskih lokalih - tako zunaj kot v notranjih prostorih v regijah, kjer je to dovoljeno - je še naprej dovoljena med 7. in 19. uro, gostje pa morajo gostinske obrate zapustiti v 30 minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti. Prav tako je dovoljena le sedeča strežba ob upoštevanju najmanj 1,5-metrske razdalje med osebami za isto mizo in najmanj treh metrov med robovi miz. Za isto mizo lahko sedijo štiri osebe, treba pa je poskrbeti tudi za ustrezno razkuževanje predmetov v skupni rabi, kot so na primer solnice.

Dovoljeno število oseb v notranjih prostorih lokalov v regijah, kjer je dovoljeno tako obratovanje, je odvisno od velikosti gostinskega obrata, število gostov pa mora biti jasno in vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor, je pojasnil Zajc. Opozoril je tudi na nujnost razkuževanja rok in rednega razkuževanja miz ter nujnost nošnje maske tako zaposlenih kot gostov, razen ko slednji sedijo pri mizi. Pri uporabi toaletnih prostorov je nujno nositi masko.

icon-expand Simon Zajc: 'Število gostov pa mora biti jasno in vidno prikazano ob vstopu v gostinski prostor.' FOTO: 24ur.com

Izvajalci gostinske dejavnosti se morajo enkrat tedensko testirati, razen v primerih prebolelosti ali če so že cepljeni. Za obisk notranjih prostorov lokalov v treh rumenih regijah pa morajo negativen PCR-test ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur, predložiti tudi gostje, razen če imajo potrdilo o prebolelosti ali če so že bili cepljeni in je od prejema druge doze cepiva minilo dovolj časa. Status gostov bo preverjalo osebje, same izvedbe testiranja pa odlok ne predvideva, je dejal Zajc. V gostinstvu kritični do pogojev za opravljanje dejavnosti Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS)Blaž Cvar pa je prepričan, da je odločitev o pogojih obratovanja diskriminatorna do panoge. "V zaprtih prostorih lahko sto tisoče zaposlenih opravlja svoje delo osem ur na dan, brez teh pogojev lahko obiskujemo vrsto lokalov in zaprtih prostorov," je spomnil."Najbrž bo nejevolja pri gostincih, ki so bili šest mesecev neprekinjeno zaprti, spet prisotna," je dejal. Za odpiranje vrtov in teras lokalov se je že v preteklih dneh zaradi postavljenih pogojev, pa tudi negotovega vremena, odločila manj kot polovica gostincev, je dodal Cvar. Predvsem gostinci, ki strežejo hrano, težko sprejemajo goste zgolj na terasah, postavlja pa se tudi vprašanje finančne vzdržnosti. "Vztrajamo pri tem, da je treba čim prej odpreti notranjost lokalov, a pod takšnimi pogoji bo to seveda težko," je dejal.

icon-expand Odprtje lokalov FOTO: Damjan Žibert

"Vprašanje, ki se postavlja, je predvsem, kako vse skupaj izvajati in nadzirati," je pojasnil Cvar. Že sedaj je bilo denimo praktično nemogoče zagotavljati razdaljo 1,5 metra med gosti za isto mizo ob uživanju hrane in pijače. "To je predpis, ki ga lahko nekdo zapiše, izvajati pa ga ni mogoče," je prepričan sogovornik. "Tudi sedaj bo nekaj zapisano, težko pa bo to izvedljivo in težko bo to nadzirati." Vrtovi in terase gostinskih lokalov se bodo v soboto lahko odprli po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov. V ponedeljek bodo lahko v manjšem obsegu začeli obratovati tudi nastanitveni obrati. Bo pa tako opravljanje storitev v nastanitvenih obratih kot strežba v notranjosti gostinskih lokalov dovoljena le pod pogojem testiranja gostov ali dokazila o cepljenju oz. prebolelosti, je po sredini seji sporočila vlada.