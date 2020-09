'Gostje ne prihajajo v državo zaradi zlatih hotelskih pip, ampak zaradi naravne dediščine'

V oddaji 24UR ZVEČER so se soočili Matjaž Han, vodja poslanske skupine SD, Simon Zajc, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, in Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame.

Han je predstavil predlog stranke SD, naj se turistični boni podaljšajo vse do 28. februarja, ko se končajo zimske počitnice. Na podlagi statističnih podatkov in dogajanja v zvezi s koronavirusom se Hanu zdi smiselno in nujno potrebno, da se ukrep vlade za pomoč turizmu podaljša.

Zajc je povedal, da trenutno na ministrstvu ne razmišljajo o podaljšanju bonov, a predlogu ne nasprotujejo. Počakali bodo do konca jesenskih počitnic, ko bodo naredili analizo. Ugotavljali bodo, ali je bil ukrep dovolj dober in ali ga je treba še prilagoditi. Če se bodo odločili za podaljšanje bonov, bodo to sporočili proti koncu leta.

Han meni, da bi morali bone poleg podaljšanja tudi razširiti na druge dejavnosti. Turizem je več kot spanje, je dejal. Zajc v tem vidi težavo in polje za številne manipulacije in zlorabe z boni.

Batagelj je nato predstavil tri ključne podatke. Ko se je svet prvič srečal s covidom-19, je bil upad turizma 0,4-odstotni. Leta 2008, ko je bila gospodarska kriza, je bil ta upad 4-odstotni. Svetovna turistična organizacija pa zdaj v črnem scenariju napoveduje 80-odstotni upad. "Naj si tisti, ki odločajo o turističnih bonih, predstavljajo to dimno zaveso bonov, ko jih ne bo več," je dejal.

Dodal je, da so tisti, ki so jih mnogi opredili kot ikone slovenskega turizma, izgubili partnerje v tujini, s podobnimi težavami pa se soočajo tudi v drugih mestih, kot so Benetke, Rim ali pa Dunaj. Globalni turizem je zastavljen iz globalnih tokov, domači gost je izredno cenjen, niso pa turizem zlate pipe po hotelih, pove Batagelj. "Mi smo pa turizem nastavli na nastanitvene bone z zajtrkom, vsi ostali deležniki turizma pa kje?"