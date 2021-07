Grčija četrti val pričakuje v sredini avgusta

Različica delta se še naprej, kot požar, širi po svetu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bo do avgusta delta postala prevladujoča različica. V Grčiji pa se bojijo, da se bo zaradi nje avgusta začel četrti val, zato tamkajšnje oblasti še naprej pozivajo k cepljenju in strogemu upoštevanju zdravstvenih priporočil. Zaradi različice delta pa so v Avstraliji podaljšali zaprtje javnega življenja.

Glede na podatke Worldometra so v Grčiji v zadnjih 24 urah zabeležili 1797 novih primerov okužb. Naraščanje števila okužb je posledica tudi različice delta, ki se naglo širi po državi. Grške strokovnjaki ob tem opozarjajo na četrti val covida-19, ki bi se lahko zgodil v avgustu. Grki bi se lahko to poletje soočili s četrtim valom covida-19, če ljudje, ki niso cepljeni, ne bodo skrbno upoštevali varnostnih pravil, opozarja tamkajšnja zdravstvena stroka. Epidemiolog Nikos Sipsas je dejal, da so zaradi bolj nalezljive različice delta od četrtega vala oddaljeni le "za las".

icon-expand Grške oblasti pozivajo k cepljenju in upoštevanju ukrepov. FOTO: Shutterstock

"V Grčiji že imamo primere različice delta, ki bodo kmalu zajeli vso državo," je poudaril, saj velik del prebivalstva še vedno ostaja necepljen. Sipsas je dejal, da naj bi četrti val pričakovali sredi avgusta, poročajo tuji mediji. Panagiotis Arkoumaneas, vodja Nacionalne organizacije za javno zdravje (EODY), pravi podobno. Dejal je, da se je povprečna starost okuženih precej znižala – na 27 – in dodal, da se je več kot 50 odstotkov mlajših od 30 let, ki so se okužili, okužilo zaradi nočnega življenja.

Do zdaj je Grčija opravila več kot štiri milijone cepljenj z dvema odmerkoma, več kot pet milijonov pa je dobilo vsaj en odmerek. Najnižje stopnje cepljenja so zabeležili v osrednji Grčiji, vključno z grško prestolnico, saj je 39 odstotkov prebivalstva dobilo en odmerek, 31 odstotkov pa je bilo polno cepljenih. Grčija je od začetka pandemije zabeležila skupno 426.963 primerov. Različica delta pustoši tudi po drugih državah Z različico delta pa se ne spopada le Grčija, temveč celotna Evropa. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bo ta do avgusta postala prevladujoča različica. Po mnenju strokovnjakov bi se moralo precepiti 70 odstotkov svetovnega prebivalstva, da bi na ta način lahko dosegli čredno imunost. Število okužb narašča tudi drugod. V Nemčiji so v zadnjih 24 urah potrdili 985 novih okužb. V primerjavi s tednom prej gre za več kot 20-odstotno povečanje novih okužb na dnevni ravni. Hkrati je v zadnjih 24 urah v Nemčiji umrlo 48 covidnih bolnikov, pred tednom dni pa 56. V Nemčiji sedemdnevna incidenca po podatkih nemškega Inštituta Roberta Kocha trenutno znaša 5,1 na 100 tisoč prebivalcev, dan prej je bila 4,9, teden dni prej pa 5,2. Skupno so v Nemčiji doslej potrdili več kot 3,73 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 91.110 covidnih bolnikov.

icon-expand Koronavirus po Evropi. FOTO: AP

V Avstriji pa so danes prvič po 26. juniju potrdili več kot sto novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili 107 novih okužb. Pred tednom dni so jih potrdili 59, poroča na spletni strani avstrijski Kronen Zeitung. Umrl je en covidni bolnik, kar je skupno število smrtnih žrtev v Avstriji povečalo na 10.719. Hkrati se je za devet zmanjšalo število covidnih bolnikov, ki jih zdravijo na navadnih oddelkih, število covidnih bolnikov na intenzivni negi ostaja nespremenjeno. Skupno se v avstrijskih bolnišnicah zdravi 119 covidnih bolnikov, od tega 47 na intenzivni negi. Največ novih okužb so v zadnjih 24 urah v Avstriji potrdili na Dunaju, in sicer 53.

V Avstraliji pa medtem podaljšujejo ukrep zapore javnega življenja. Vlada Novega Južnega Walesa je dejala, da je v boju proti različici delta sprejela "težko odločitev". Za en teden so namreč podaljšali odlok o zaprtju, ki so ga za Sydney izdali 26. junija. Zaprtje, ki naj bi bilo odpravljeno v petek, so tako podaljšali do 16. julija. Prihodnji teden bodo zaprte tudi šole. Avstralija je od začetka pandemije zabeležila 910 primerov smrti in nekaj manj kot 31 tisoč primerov okužb. Izbruh okoli 330 primerov je letos najhujši v Sydneyju, poroča BBC.