Grčija od 15. junija odpira meje za Slovence, naključno testiranje obiskovalcev

Grške oblasti so danes sporočile, da je Slovenija na seznamu 29 držav, s katero Grčija odpira meje za turistične obiske od 15. junija. Kot so sporočili z grškega veleposlaništva pa so državljani Slovenije na seznamu obiskovalcev držav, ki bodo lahko naključno testirani.

Na tem seznamu so še državljani Albanije, Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kitajske, Hrvaške, Cipra, Češke, Danske, Madžarske, Finske, Nemčije, Izraela, Japonske, Latvije, Južne Koreje, Litve, Estonije, Libanona, Črne gore, Nove Zelandije, Severne Makedonije, Malte, Norveške, Slovaške, Srbije, Švice, Romunije.

V Grčiji znova vzpostavili trajektne povezave z otoki

Danes so z ljubljanskega letališča nakazali možnost, da se bodo morda kmalu vzpostavili tudi čarterski leti z Grčijo. V Grčiji so ta vikend znova vzpostavili trajektne in letalske povezave z otoki, ki so jih v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ustavili pred več kot dvema mesecema. Znova so odprli tudi bare in restavracije.

Po ustavitvi obratovanja konec marca trajekti znova delujejo z nekaterimi omejitvami. S celine na otoke v Egejskem in Jonskem morju tako lahko potujejo vsi, ki niso v karanteni zaradi novega koronavirusa. Trajekti pa so lahko zgolj polovično zasedeni, medtem ko si kabine lahko delijo samo družinski člani ali pari. Trajektne povezave z Italijo, ki so glavna povezava za turiste iz zahodne Evrope, medtem ostajajo zaprte.

Zaprtje trajektnih linij je prispevalo k temu, da se je na otokih ohranilo nizko število okužb z novim koronavirusom, kar je bilo izrednega pomena za starajoče se prebivalstvo otokov. Napovedala pa je že, da bodo za mednarodne lete odprli atensko letališče 15. junija. Od 1. julija pa bodo še vsa regionalna letališča odprli za lete iz tujine. Turizem in z njo povezane industrije so najbolj pomemben del grškega gospodarstva, ki prispevajo okoli 30 odstotkov bruto domačega proizvoda.