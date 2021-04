Grčija odpira trgovine, Angležem na voljo brezplačni testi za covid-19

Čeprav število okužb z novim koronavirusom in smrti bolnikov s covidom-19 ostajata visoki, so v Grčiji sprostili določene protikoronske omejitve in odprli večino trgovin. Prebivalci Anglije bodo imeli od petka na voljo po dva brezplačna hitra testa na okužbo z novim koronavirusom tedensko. Kritiki ob tem izpostavljajo, da gre za škandalozno razmetavanje denarja. V Indiji pa so prvič od začetka pandemije zabeležili več kot 100.000 novih primerov okužbe v enem dnevu.

Vlada računa, da bo s tem, ko bo ljudem spričo lepšega vremena dovolila več aktivnosti zunaj doma, vsaj malce omejila ogromno gospodarsko škodo zaradi pandemije. Ta je namreč v Grčiji, ki je v veliki meri odvisna od turizma, še višja kot v mnogih drugih državah. Stranke morajo sicer v skladu z novimi pravili pred obiskom trgovin rezervirati termin, v trgovinah pa je dovoljeno največ 20 kupcev hkrati. A kot je za grško televizijo Skai TV povedal lastnik ene od atenskih športnih trgovin Filipos Hortis, "smo do sobote že povsem rezervirani. To bo dober mesec". Današnje odprtje se ne nanaša na nakupovalna središča in veleblagovnice, o katerih bo vlada odločala kasneje. Poleg tega ostaja zaprta večina trgovin na območju dveh velikih mest, Soluna in Patrasa, kjer se epidemija trenutno še posebej hitro širi. Da bi pomirilo trgovce, ki morajo za razliko od večine ostati zaprti, jim je finančno ministrstvo danes obljubilo dodatno denarno pomoč. Kritiki sproščanja opozarjajo, da je to paradoksalno, saj število okužb strmo narašča in dnevni porast presega 3000. To je za približno 1000 več kot novembra, ko so v državi razglasili stroge ukrepe, ki jih sedaj odpravljajo. V Grčiji so doslej potrdili več kot 275.000 primerov okužbe z novim koronavirusom in dobrih 8300 smrti, od tega skoraj 150 samo ta konec tedna. Intenzivno nego trenutno potrebuje okoli 750 covidnih bolnikov. Kljub vsemu grške oblasti računajo na zagon turistične sezone v sredini maja in za letos napovedujejo precejšnjo gospodarsko rast.

icon-expand V Grčiji morajo stranke pred obiskom trgovin rezervirati termin, v trgovinah pa je dovoljeno največ 20 kupcev hkrati. FOTO: AP

Za vse Angleže po dva brezplačna testa na covid-19 tedensko Prebivalci Anglije bodo imeli od petka na voljo po dva brezplačna hitra testa na okužbo z novim koronavirusom tedensko. Prevzeli jih bodo lahko v centrih za testiranje in lekarnah ali jih naročili na dom po pošti. Oblasti verjamejo, da bo to pripomoglo k zajezitvi novih izbruhov virusa, potem ko bodo omilili protikoronske omejitve. Že doslej so bili ti testi, ki rezultate pokažejo v približno 30 minutah, brezplačno na voljo šolarjem, tistim zaposlenim, ki niso mogli delati od doma, ter posebej rizičnim skupinam prebivalstva. Odslej pa bodo, kot je danes sporočila britanska vlada, na razpolago vsem, ne glede na to ali imajo simptome covida-19 ali ne. "Medtem ko še naprej dobro napredujemo z našim programom cepljenja in ko začenjamo časovnico previdnega sproščanja omejitev, je redno hitro testiranje še bolj pomembno, da zagotovimo, da ta prizadevanja ne bodo šla v nič," je ob tem poudaril britanski premier Boris Johnson. Vsi se sicer z novim ukrepom ne strinjajo. Kritiki med drugim izpostavljajo, da gre za škandalozno razmetavanje denarja, poroča britanski BBC. V Angliji naj bi se z 12. aprilom začelo občutno lajšanje dosedanjih zajezitvenih ukrepov. Med drugim sta predvidena ponovno odprtje nenujnih trgovin ter obratovanje barov in restavracij na odprtih terasah. Občutno naj bi tudi omilili omejitve glede potovanj v in iz tujine, pri čemer naj bi bile države razdeljene po t. i. sistemu semaforja. Poleg tega vlada v Londonu načrtuje uvedbo covidnih potrdil, ki bodo ljudem, ki so covid-19 preboleli ali so bili proti njemu cepljeni ali pa so bili negativni na testiranju, po dolgem času znova omogočili udeležbo na množičnih dogodkih, kot so npr. nogometne tekme. Glede sproščanja pravil za ponoven zagon mednarodnih potovanj – ta so v Veliki Britaniji z določenimi izjemami zdaj načeloma prepovedana – tuje tiskovne agencije sicer že razkrivajo vrsto podrobnosti. Države naj bi bile tako na zelene, rumene in rdeče razdeljene glede na to, kako visoko je tam tveganje okužbe, pri čemer se bo upoštevalo več kazalcev. Pri potovanju v zelene države z nizkim tveganjem se bo potrebno pred in po vrnitvi na Otok zgolj testirati, medtem ko bo v primeru rumenih in rdečih držav po vrnitvi obvezna samoizolacija oziroma karantena. A zaenkrat o tem, kako bo obarvana katera država, še ni mogoče govoriti, pojasnjujejo v Londonu. Nova pravila naj bi začela veljati 17. maja.

icon-expand V Angliji bodo testi na razpolago vsem, ne glede na to ali imajo simptome covida-19 ali ne. FOTO: Dreamstime

V Indiji prvič več kot 100.000 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu V Indiji pa so prvič od začetka pandemije novega koronavirusa zabeležili več kot 100.000 novih primerov okužbe v enem dnevu. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje so v preteklem dnevu potrdili 103.558 novih primerov, za covidom-19 je umrlo še 478 bolnikov, skupno pa 165.101. Indija se spopada z drugim valom novega koronavirusa, razmere pa so najslabše v najbogatejši zvezni državi Maharashtra, kjer so potrdili 57.074 novih primerov. Ker je indijski zdravstveni sistem na robu zmogljivosti, je premier Narendra Modi sklical sestanek na visoki ravni, na katerem so obravnavali trenutne epidemiološke razmere. Prav tako so v Maharashtro in še dve najbolj prizadeti zvezni državi napotili skupine strokovnjakov. Oblasti v Maharashtri so za zajezitev virusa uvedle nove omejitve, med drugim policijsko uro v nočnem času in strogo zaprtje ob koncih tedna, ki traja od petka ob 20. uri do ponedeljka ob 7. uri. Več zveznih držav s slabo epidemiološko sliko je znova uvedlo omejitve, ki so jih že odpravile, med drugim so zaprle izobraževane ustanove in omejile število udeležencev na porokah in drugih dogodkih. Vlada je prav tako pospešila program cepljenja. Od prejšnjega tedna se tako lahko v vrsto za cepivo proti covidu-19 postavijo vsi Indijci, starejši od 45 let. Do konca julija nameravajo v državi s približno 1,35 milijarde prebivalci cepiti več kot 300 milijonov ljudi. Indija je po številu okužb z novim koronavirusom na tretjem mestu na svetu za ZDA in Brazilijo.