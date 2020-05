'Gre za ukrepe, ki ne bodo rešili avtomobilske industrije, ampak jo bodo onesposobili'

V slovenski avtomobilski industriji opozarjajo, da je borba za preživetje na trgu začela, napovedujejo pa kar 10.000 brezposelnih. Direktor Hidrie Holding dr. Iztok Seljak je povedal, da je slovenska avtomobilska industrija povezana z evropsko, ta pa se je zaradi krize, ki jo je povzročila epidemija, znašla na kolenih. "Avtomobilsko Industrijo smo 30 let gradili z vsemi napori in mukami, postala je vlečni konj slovenskega gospodarstva."

Seljak je zato zaskrbljen zaradi stanja na svetovnih trgih. "Dokler bodo španski, francoski in britanski trgi zaprti, bo s tem prodaja avtomobilov praktično blokirana in brutalnih padcev še ne bo konec." Kot napoveduje, so pred avtomobilsko industrijo zelo težki meseci. "Zato je pomembno, kako se bomo s tem soočili. Doslej smo se odzivali pozitivno, a so pred nami velika vprašanja," je dejal direktor Hidrie Holdinga.

Zakaj Hidria načrtuje odpuščanja delavcev le v Sloveniji?

Seljak je povedal, da so vladni ukrepi v aprilu in maju skozi čakanje na delo omogočili, da ohranijo vsa delovna mesta."Potem pa smo se zbudili v petkovo jutro, ko so nas obvestili, da naj ti ukrepi ne bi več veljali s 1. junijem. Takrat naj bi v veljavo stopili novi ukrepi, in sicer za subvencioniranje skrajšanja delovnega časa, ki pa niti približno ne morejo nadomestiti dosedanjih ukrepov," je opozoril.