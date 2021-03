Grenka izkušnja bralca: Ne vem, ali sta starša prejela dva odmerka istega cepiva

Naslednji dan je njun sin, torej naš bralec, ki se mu je vse skupaj zdelo sumljivo, poklical v ZD na cepilno mesto, kjer so mu povedali, da bodo zadevo preverili in njegova starša znova poklicali na cepljenje. In res. Termin sta dobila 11. marca. A tudi tokrat je bil zanju predviden drugi odmerek cepiva Pfizer-BioNTech. Sin je odšel z njima in se odločil zadevi priti do dna.

Ker sta bila v sistemu vodena kot osebi, ki bosta cepljeni s cepivom Pfizerja-BioNTecha, so ju 1. marca klicali, da imata 4. marca (po 21 dneh) cepljenje za drugi odmerek Pfizer-BioNTech. Odpravila sta se tja in na vhodni točki izvedela, da tisti dan ne cepijo z Moderno, ki bi jo morala – sodeč po podatkih na kartončku – dobiti. Zato sta brez drugega odmerka odšla domov.

Zdravnik je po cepljenju na kartonček cepiva Moderne napisal datum cepljenja, številko serije cepiva in dal svoj žig. Oba kartončka sta od tedaj služila kot dokazilo, da sta njegova starša 11. februarja prejela cepivo Moderne, pa čeprav sta bila klicana in prišla na določen datum na cepljenje s cepivom Pfizerja-BioNTecha.

Kot je pojasnil, sta bila njegova 84- in 80-letna starša februarja poklicana iz ZD Ljubljana na prvi odmerek cepiva Pfizerja-BioNTecha. "Po prihodu na cepilno mesto sta opravila vse formalnosti in prišla na vrsto za cepljenje. Ko je bil pred njima še en pacient, je pristopila ena od sester in sporočila sestri, ki izvaja cepljenje, in zdravniku, da je cepiva zmanjkalo in naj od sedaj naprej cepijo s cepivom Moderna. Ker imajo tak sistem, da študentje za mizami, ki so v ozadju cepilnih mest, pripravljajo injekcije s cepivom, ki jih nato dostavijo na mizo, se od tu naprej ni več vedelo, katero od injekcij je sestra uporabila za cepljenje," je opisal.

Stvar se je znova zapletla že na vstopni točki, saj so jim po pregledu dokumentacije – enako kot pred enim tednom – povedali, da tistega dne ne cepijo z Moderno. Sin je zahteval odgovorno osebo in nato eni od medicinskih sester pojasnil, kaj se dogaja. "Šla je preverit v računalnik (tu seveda jaz nisem smel zraven) in se vrnila precej zmedena in brez pravega odgovora, saj sta bila starša na seznamu tako 4. 3. 2021 kot tudi 11. 3. 2021, da morata prejeti drugi odmerek cepiva Pfizer-BioNTech. Dejala je, da bosta danes vsekakor prejela drugi odmerek cepiva Pfizer-BioNTech, a sem jasno zahteval, da mi točno sporočijo in zagotovijo, da sta starša 100 % prejela prvi odmerek cepiva Pfizer-BioNTech. Seveda tega zagotovila nisem prejel. Odvzeli so mi oba kartončka, ki sta ju dobila pri prvem odmerku za cepivo Moderna in enostavno prepisali datum 11. 2. 2021 in serijsko številko cepiva s kartončka Moderna. Ko sem vprašal, ali je kar ista serijska številka tako za cepivo Moderna in Pfizer-BioNTech, je enostavno s pisalom prečrtala serijsko številko in na roke vpisala drugo serijsko številko, ki pa naj bi bila prava za cepiva, ki so jih imeli 11. 2. 2021."

Kako naj takšno spreminjanje in vse ostalo, kar se je dogajalo, človeku da zagotovilo, da sta starša res prejela pravo cepivo, se sprašuje bralec in upa, da je šlo zgolj za osamljen primer. Jasnega odgovora na vprašanje, katero cepivo sta njegova starša prejela v prvem odmerku, kljub prošnji, ki jo je naslovil na NIJZ, še vedno nima. "To, kaj si dobil prvič in kaj drugič, je zelo pomembno, saj povsod jasno piše, da mora oseba dobiti oba odmerka istega cepiva."

"Druga za moje pojme nerazumljiva zadeva je, da na Gospodarskem razstavišču, kjer je ogromno razstavnih dvoran, ne ločijo, kje se cepijo osebe za eno cepivo in kje osebe za drugo cepivo. S tem absolutno ne bi prišlo do možnosti zamenjave cepiva na cepilnem mestu (mizi za cepljenje), kjer se menjajo injekcije in kartončki za posamezno cepivo. Lahko bi seveda tudi uvedli, da je en dan cepljenje za cepivo določene znamke in drug dan za drugo cepivo. Ogromno možnosti je, če je zadeva pravilno organizirana."

Povrh vsega pa sta bila njegova starša 13. marca, torej po tem, ko sta bila že cepljena z drugim odmerkom cepiva Pfizer-BioNTech, še enkrat klicana za cepljenje drugega odmerka. Začudenje je bilo veliko na vseh straneh, še dodaja bralec.

ZD Ljubljana zagotavlja: Cepljenje z različnimi cepivi se izvaja ločeno, običajno ob različnih dnevih

Množično cepljenje s tremi različnimi cepivi, ki ima vsako svoje specifike, je logistično in organizacijsko zahtevno, še posebej, ko cepimo 2000 in več oseb dnevno, priznavajo v ZD Ljubljana. A zagotavljajo, da se cepljenje v cepilnem centru z različnimi cepivi izvaja ločeno, običajno ob različnih dnevih. "V primeru, ko razpolagamo z manjšimi količinami posameznega cepiva, se cepljenje izvaja na določen dan tudi z dvema cepivoma, vendar ne istočasno, temveč v različnih časovnih okvirih in tudi lokacijsko ločeno. Prav tako je proces cepljenja nadzorovan od priprave do aplikacije cepiva, da se zagotovi sledljivost pri sami izvedbi cepljenja."

Potem ko smo se seznanili z grenko izkušnjo bralca, smo namreč tako na NIJZ kot na ZD Ljubljana naslovili vprašanja o sistemu sledljivosti pri cepljenju.

Za odgovore na to, kaj se je zgodilo v konkretnem primeru, bi potrebovali osebne podatke vpletenih, v splošnem pa velja, da so podatki o cepljenju za vse cepljene osebe dostopni v zdravstvenem informacijskem sistemu (ZIS) – tam so vpisani termin cepljenja, ime cepiva, serija in odmerek. "Ti podatki se z ZIS izvajalca cepljenja prenesejo neposredno v elektronski register cepljenih oseb na NIJZ (eRCO) in do njih lahko dostopa tudi osebni zdravnik, pa tudi pacient sam preko digitalnega potrdila na spletni strani zVEM," pojasnjujejo.

Pred cepljenjem se sicer pri vsakem posamezniku preverijo podatki o dosedanjem cepljenju v ZIS, v primeru, da gre za cepljenje z drugim odmerkom cepiva, pa imajo pacienti pri sebi tudi potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva."Cepljenje se tako izvede šele po vpisu pacienta v ZIS preko kartice zdravstvenega zavarovanja in preverjanju vseh podatkov o dosedanjem cepljenju v ZIS oziroma v eRCO,"so še dodali.