Guillain-Barrejev sindrom redka posledica okužbe s koronavirusom?

Ob pojavu novega virusa niso domnevali, da obstaja povezava med sindromom in covidom-19, je za Krone.at dejal Thomas Pfefferkorn, direktor Nevrološke klinike Ingolstadt. V začetku aprila je zdravil enega prvih bolnikov v Nemčiji, ki jih je po koronavirusni bolezni prizadel še sindrom GBS. Berlit predvideva, da je po vsej Nemčiji sedaj okoli 20 takih primerov. Od tega jih 80 odstotkov popolnoma okreva, pet odstotkov pacientov pa umre.

V zadnjih mesecih je več nevrologov zaznalo povezavo med okužbo s koronavirusom in GBS-sindromom. Iz analize, objavljene v znanstveni reviji Journal of Neurology, je razvidno, da so se simptomi pojavili od nekaj dni do treh tednov po okužbi.